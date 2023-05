"Agli spareggi vince chi sta meglio di testa"

Il direttore sportivo Francesco Micciola torna sulla partita di Carrara e analizza il momento della squadra, ma anche il prossimo appuntamento di giovedì contro il Lecco.

Direttore, che vittoria è stata quella di Carrara?

"Sicuramente una partita difficile, contro una squadra simile alla nostra, arrivata quarta ma anche noi meritavamo quella posizione che poi per tante cose successe non abbiamo ottenuto. La squadra ha dimostrato il suo valore, siamo contenti, ci ha regalato una grande gioia, a noi come ai tifosi. Ha avuto coraggio, è rimasta attenta e concentrata, e alla fine è stata premiata per la sua pazienza".

Qual è stata la chiave della vittoria?

"L’atteggiamento, molto propositivo. I ragazzi stanno lavorando molto bene insieme a tutto lo staff tecnico, stanno prendendo autostima".

L’Ancona ha un organico capace di adattarsi alle varie situazioni e a ogni modulo.

"Donadel da quando è arrivato ha cambiato varie cose, ha dato diverse soluzioni tattiche alla squadra, le cose stanno andando bene e il risultato aiuta a lavorare ancora meglio e con maggiore attenzione. I playoff sono partite molto difficili, piene di tensioni, basta un episodio per cambiare le cose in campo".

Era dal 31 gennaio che non vincevate in trasferta.

"E oltre trent’anni che l’Ancona non vinceva a Carrara. Questi ragazzi hanno sfatato un tabù, tra l’altro la Carrarese era spinta anche dal suo pubblico, così numeroso non l’avevamo mai visto, negli ultimi anni. Significa che i ragazzi stanno prendendo quella fiducia che era venuta a mancare. Adesso arrivano i risultati e c’è consapevolezza che si può fare di più e meglio".

Cos’ha riacceso la luce?

"I ragazzi lavorano bene, sono seri e professionali. La scintilla forse il gol di Mondonico contro la Lucchese".

Spagnoli e Melchiorri insieme, una coppia riproponibile?

"Le scelte le fa il mister, comunque in campo a Carrara mi sono piaciuti, si sono cercati, e quando due attaccanti si cercando significa che c’è compatibilità". Ora il Lecco.

"Squadra forte, con una società strutturata alle spalle e un ottimo allenatore, squadra che gioca un buon calcio, temibile. Ma noi non abbiamo raggiunto nessun obiettivo, nei playoff vince chi sta più attento, chi sta meglio con la testa, può succedere di tutto. E bisogna avere coraggio. Nessun traguardo è precluso".

g.p.