Al Del Conero c’è Roma-Spal under 18 Le fasi finali giovanili entrano nel vivo

Tutto pronto per l’inizio delle finali giovanili Tim di calcio giovanile che hanno scelto come palcoscenico le Marche e che oggi prenderanno il via con la fase finale a quattro del campionato under 18 professionisti: Inter, Roma, Sassuolo e i campioni in carica della Spal sono i nomi delle protagoniste che nelle Marche si contenderanno lo scudetto. Allo stadio del Conero di Ancona, alle ore 17, la Roma, dopo aver chiuso al primo posto il girone A con 55 punti, affronta i campioni in carica della Spal in semifinale, proprio come un anno fa. "Abbiamo disputato un’ottima stagione – dice l’allenatore giallorosso Tugberk Tanrivermis –, la squadra ha mantenuto un rendimento durante tutto il corso del campionato, senza troppe battute d’arresto. Vincere il girone è stata solo una tappa, adesso affronteremo la Spal in semifinale, una squadra che ha qualità e valori importanti, ed è proprio per questo che dobbiamo lavorare ancora di più e restare uniti, per qualificarci prima alla finale e poi vincere lo scudetto".

Se i giallorossi cercano la rivincita, i biancazzurri, che sono arrivati nelle Marche chiudendo al secondo posto del girone B con 51 punti, vogliono difendere il titolo: "Dal punto di vista fisico, la squadra sta bene e, negli ultimi quindici giorni, ho avuto la possibilità di fare affidamento sul gruppo al completo – sottolinea l’allenatore della Spal, Massimo Pedriali –, compresi i ragazzi che durante l’anno sono stati aggregati alla formazione Primavera, potendo così provare varie soluzioni.

Arrivare alle finali è stato l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio, ma sapevamo che nel nostro girone c’erano squadre fortissime e non sarebbe stato per nulla facile. Siamo qui e per questo faccio i complimenti ai miei ragazzi. Giocheremo a viso aperto, sapendo che la Roma è una grande squadra, ma consapevoli che dalla nostra parte abbiamo tante energie fisiche e mentali da poter utilizzare domenica". Da Ancona a San Benedetto del Tronto, dove l’Inter, dopo aver terminato al primo posto il girone B con 64 punti, sfida il Sassuolo allo stadio Riviera delle Palme stasera alle 20.30. Le due formazioni che vinceranno le semifinali si affronteranno per la finalissima martedì prossimo alle ore 20 sempre al Riviera delle Palme.