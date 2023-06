Al Del Conero semifinali e finali del torneo giovanile

Lo stadio Del Conero di Ancona, tirato a lucido con il recente restyling, sarà il teatro sportivo che ospiterà tre partite di semifinale e finale dei campionati nazionali giovanili: il Settore giovanile e scolastico che organizza questi campionati per la Federcalcio, infatti, ha scelto le Marche per disputare le fasi finali di ciascun torneo nazionale che riguarda squadre dai under 15 agli under 18. Il primo appuntamento, quello relativo alla Final Four dell’under 18 professionisti, vedrà affrontarsi allo stadio Del Conero Roma e Spal in semifinale domenica 11 giugno alle ore 17, mentre Inter-Sassuolo si giocherà al Riviera delle Palme di San Benedetto, dove si disputerà anche la finale martedì 13 giugno. Sarà quindi il turno della Final Four riservata agli under 17 di serie A e B, che giocheranno le partite di semifinale mercoledì 21 giugno a San Benedetto (alle ore 17) e al Del Conero alle 20.30 e quindi le due squadre vincenti si affronteranno in finale venerdì 23 giugno sempre al Del Conero alle ore 20. Le finali under 16 di serie A e B si giocheranno allo stadio Riviera delle Palme lunedì 26, gli under 15 di A e B si confronteranno allo stadio Recchioni di Fermo sabato 24, gli under 17 di serie C al Della Vittoria di Tolentino e al Recchioni di Fermo il 12 e il 14 giugno, con finale sempre a Tolentino venerdì 16 giugno.