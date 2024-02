Al PalaCasali incursione anche del campione di salto in alto Gianmarco Tamberi, avvistato in tribuna. Campionati italiani juniores: pioggia di medaglie. Pagliarini imbattibile, Bancolini sul podio

Otto volte sul podio gli atleti delle Marche in un’edizione di successo dei Campionati italiani juniores e promesse al PalaCasali di Ancona. Pioggia di medaglie anche nella seconda e ultima giornata col nuovo successo di Alice Pagliarini imbattibile anche nei 200 juniores dopo il trionfo di sabato nei 60 metri, con la saetta marchigiana che vola in 24.10 sul giro di pista al coperto: appena 8 centesimi in più del recente primato personale. È un’altra doppietta per la sprinter fanese delle Fiamme Gialle. Due ottimi secondi posti arrivano dalle pedane dei salti per merito dei giovani dell’Asa Ascoli Piceno. Conquista la piazza d’onore nel triplo juniores Mattia De Angelis. Nell’alto promesse va a segno Laura Giannelli con 1.75 alla prima prova. Quattro i bronzi a cominciare da quella di Angelica Ghergo, osimana dell’Esercito, terza nei 400 promesse in 55.47. Ritorna sul podio tricolore Virginia Bancolini: la fanese della Sef Stamura Ancona chiude in 2’11.25 negli 800 juniores al terzo posto. Per l’Atletica Avis Macerata esulta negli 800 promesse il cingolano Federico Vitali, terzo anche il pesista Augusto Cecchetti. Sfiora il podio la sangiorgese Martina Cuccù (Studentesca Rieti) nei 60 ostacoli promesse col personale di 8.44 in finale, quarta a due centesimi dal terzo posto, mentre è quinto Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno) nel peso under 20 con 14.38. Applausi sabato per Gianmarco Tamberi, presente in tribuna, che premia il vincitore dell’alto promesse, il lombardo Edoardo Stronati (Fiamme Gialle, 2,10). Per le Marche il day 1 vede anche una serie di buoni piazzamenti. Finisce ai piedi del podio l’ascolana Ilenia Angelini (Esercito) in 7.52 nei 60 promesse, quarta come la mezzofondista fanese Virginia Bancolini (Sef Stamura) sui 1500 juniores con 4’35.09. Nel salto in lungo brilla Andrea Tazza (Mezzofondo Club Ascoli) che atterra a 7.01 con 8 centimetri di progresso, quinto tra gli juniores e per la prima volta in carriera oltre il muro dei 7 metri. Si esprime al massimo anche l’astista junior Manuel Nunzi (Sport Atl. Fermo) pareggiando il personale di 4.40 per piazzarsi sesto, mentre nell’alto juniores è settima Ambra Compagnucci (Atl. Avis Macerata) con 1.60. A un soffio dall’impresa sui 400 metri Destiny Omodia (Sef Stamura), primo degli esclusi dalla finale nella gara juniores ma autore del quarto crono in 49"38. Nell’asta quarta la fermana Diletta Vitali (Libertas Livorno) con 3.65. La serie delle rassegne tricolori continua nel prossimo weekend con i campionati italiani allievi (10-11 febbraio) prima degli Assoluti del 17 e 18 febbraio.