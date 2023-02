Al Palaindoor si assegnano i titoli tricolore

Fine settimana tricolore per il PalaIndoor. In palio i primi scudetti, per Juniores e Promesse, nella rassegna indoor in programma sabato e domenica. Circa 1000 iscritti, 52 titoli italiani da assegnare, oltre 20 ore di gare. In pista anche Larissa Iapichino e Mattia Furlani, le due stelle più attese della manifestazione: Iapichino (iscritta anche sui 60) con il 6,72 di sabato a Sabadell è tornata a saltare in lungo come non le accadeva da due anni. Furlani con il 7,99 di domenica a Stoccolma si è impossessato del record italiano U20 del lungo. Nella stessa specialità, tra le junior, è iscritta anche la medaglia di bronzo dei Mondiali U20 di Cali Marta Amani, tricolore assoluta indoor in carica, pronta a doppiare lungo+200. Negli ostacoli attesi Lorenzo Simonelli, Giulia Guarriello, Veronica Besana ed Elena Carraro. Nello sprint (60) l’U23 Junior Tardioli opposto a Matteo Melluzzo e ad Alessio Faggin. Tra gli junior sprinta Yassin Bandaogo e al femminile la promessa Hope Esekheigbe e la junior Ludovica Galuppi. Nei 400 è in ascesa Riccardo Meli (47.02 domenica scorsa), nel mezzofondo ci sono lo junior bronzo degli EuroU18 Davide De Rosa (800-1500) e l’altro ottocentista Francesco Pernici. Nei salti anche i medagliati U18 Francesco Inzoli (lungo), Niccolò Cannavale (triplo), il fresco vincitore dei Campionati del Mediterraneo U23 indoor Edoardo Stronati (alto) e l’argento Federico Bruno (triplo), e tra le donne l’astista junior Great Nnachi e le U23 Idea Pieroni (alto), Veronica Zanon (triplo), Giulia Valletti Borgnini (asta). Peso per Riccardo Ferrara, Benedetta Benedetti e Anna Musci, marcia per Andrea Cosi (5000 su pista).