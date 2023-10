Al via la A2, il Basket Girls Ancona debutta in casa contro la Thermal Abano

Dopo i tornei maschili, nello scorso week-end, nel fine settimana in arrivo prendono il via anche i campionati nazionali femminili. Comincia la serie A2, articolata in due gironi da 14 squadre.

Nel gruppo B c’è pure il Basket Girls Ancona, una delle due marchigiane assieme alla Thunder Matelica. Ancona debutterà in casa sabato, alle ore 18.30, contro la Thermal Basket Abano Terme: si giocherà al PalaScherma, agli ordini degli arbitri Scaramellini di Colli al Metauro (Pu) e Paglialunga di Fabriano (An). Nell’ultimo test precampionato le doriche di coach Luca Paolasini non hanno affatto sfigurato a Mosciano Sant’Angelo contro il Roseto, compagine accreditata dello stesso girone: le abruzzesi hanno vinto due quarti (il secondo 17-14 e l’ultimo 17-11), uno è andato ad Ancona (il primo, 20-22) mentre il terzo si è chiuso in parità a quota 16. Totale 70-63 per Roseto, con le Basket Girls che hanno avuto 14 punti da Mataloni, 12 da Boric, 10 da Albanelli, 9 da Maroglio, 7 da Bona, 6 da Pierdicca, 3 da Yusuf e 2 da Francia. Le altre partite della prima giornata in A2 saranno Udine-Vicenza, Rovigo-Ponzano, Treviso-Umbertide, Trieste-Vigarano, Roseto-Bolzano, Villafranca di Verona-Matelica.

Ancora una settimana di attesa invece per la serie B femminile, che inizierà il sabato successivo, 14 ottobre. Qui c’è anche il Basket 2000 Senigallia, sponsorizzato Mooney Go. Debutto interno per le senigalliesi del nuovo coach Pepa al PalaPanzini sabato 14 alle ore 21 contro l’Umbertide.

Nel girone ci sono anche Orvieto, Terni, Perugia e un’altra marchigiana, Civitanova. Nei giorni scorsi Senigallia aveva annunciato l’arrivo, proprio da Ancona, della giovane classe 2004 Trish Garcia, cresciuta nel settore giovanile anconetano e poi entrata in pianta stabile nella prima squadra del Basket Girls.

Andrea Pongetti