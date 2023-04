Alberto e Claudia Rossi di nuovo avversari

E’ nuovamente aria di sfide in mare, per Alberto e Claudia Rossi, padre e figlia, pluricampioni entrambi, che nei giorni scorsi hanno ripreso a Puntaldia, in Sardegna, l’attività di questa stagione, entrambi a bordo di un Melges 32, rispettivamente Enfant Terrible-Adria Ferries e Petite Terrible-Adria Ferries. Proprio in quella località, la classe Melges 32 nello scorso anno aveva assegnato il titolo iridato a Pippa di Lasse Petterson, e sempre a Puntaldia sono fissati i primi due eventi targati 2023: la frazione di apertura delle Melges 32 World League, destinata a chiudersi domenica prossima, infatti, sarà seguita da una replica che andrà in scena dal 25 al 28 maggio. Il cinque volte campione iridato Alberto Rossi che lo scorso anno ha debuttato nel Melges 32 raccogliendo la seconda piazza in occasione del Mondiale e navigando insieme alla figlia Claudia, tre volte campionessa europea di J70, per il 2023 ha deciso di raddoppiare. Oltre ad Enfant Terrible-Adria Ferries, alla cui barra sarà impegnato lo stesso Alberto, tra le boe della manifestazione ospitata dal Marina di Puntaldia scenderà anche Petite Terrible-Adria Ferries, affidato alla mano di Claudia. Diversa è stata la genesi dei due equipaggi: Alberto Rossi, se si escludono un paio di eccezioni, ha puntato con decisione su velisti che hanno già vestito la casacca blu di Enfant Terrible e in Sardegna regaterà, dunque, assistito da Daniele Cassinari, Alberto Bolzan, Stefano Ciampalini, Matteo Celon, Matteo Casali, Roberto Strappati e Andrea Serpi. Claudia Rossi, per la prima volta alle prese con un equipaggio così numeroso, ha scelto Diego Negri, Lorenzo Bressani, Matteo Mason, Francesco Gabbi, Francesco Rampazzo, Marco Furlan e Giulio Maccarrone. "Sono contentissima di tornare alla barra di Petite Terrible e di debuttare nella classe Melges 32. Nonostante il mio equipaggio sia in gran parte nuovo ci siamo allenati bene nel corso dell’inverno e siamo impazienti di confrontarci con gli avversari, così come di incrociare con il team di papà, con il quale abbiamo lavorato sodo in vista delle Melges World League di quest’anno" ha commentato Claudia Rossi, skipper di Petite Terrible-Adria Ferries.