Alessandria, obiettivo salvezza Giocherà con il coltello tra i denti

Che sarebbe stato un campionato di transizione lo avevano messo tutti in preventivo, ma che a tre giornate dal termine della stagione la squadra si sarebbe trovata in terzultima posizione con addirittura il rischio di una retrocessione diretta, quasi nessuno se lo sarebbe immaginato: l’Alessandria ha condotto questo campionato costantemente nei bassifondi della classifica, perennemente in balia delle proprie prestazioni deficitarie, frutto soprattutto dell’inesperienza di un gruppo giovane e completamente rinnovato. La scelta di investire su un tecnico emergente come Fabio Rebuffi non si è rivelata azzeccata e lo stesso allenatore ha pagato con l’esonero gli scarsi risultati ottenuti: lo scorso 14 febbraio gli è infatti subentrato il più esperto Maurizio Lauro, che però poco ha potuto con i giocatori che si è ritrovato a disposizione. Il quattro a zero subito lo scorso turno ad Olbia contro una diretta concorrente per la salvezza certifica il precario stato di forma di una squadra che ha annaspato fin dalla prima giornata: difficile spiegare questa pesante flessione per una società che, pur con interpreti completamente diversi, l’anno scorso disputava la Serie B. Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui i grigi conquistavano la promozione in cadetteria dopo aver battuto il Padova ai calci di rigore, eppure sono trascorsi solamente due anni. E’ ormai passato un mese da quando i piemontesi hanno conquistato l’ultima vittoria, ottenuta proprio nelle Marche: lo scorso 5 marzo infatti, i ragazzi di Lauro espugnarono il Tubaldi battendo in extremis la Recanatese nello scontro diretto. Una vittoria che sembrava poter rappresentare un’importante iniezione di fiducia in vista di questa volata finale, ma che si è in realtà rivelata solamente un fuoco di paglia. Da allora, lo score recita tre pareggi e due sconfitte: la squadra, ora come ora, potrebbe paradossalmente puntare ad una salvezza diretta, ma appare assai improbabile a queste condizioni. All’andata, lo scorso dicembre, l’Ancona vinse agevolmente al Del Conero per 3-0: inutile dire che al Moccagatta la sfida sarà completamente diversa, con un’Alessandria che giocherà col coltello tra i denti. Se il campionato finisse oggi, i grigi sarebbero costretti a disputare i playout contro la Vis Pesaro. Una tendenza da invertire al più presto, a partire da giovedì, per continuare a sperare in una salvezza diretta che ad oggi appare come un miraggio. Basti ascoltare le parole pronunciate dallo stesso tecnico Lauro dopo la debacle di Olbia: "Ormai la nostra prospettiva è quella dei playout, che rappresentano l’unica strada che può condurci alla salvezza". Dichiarazioni che suonano come una sorta di rassegnazione, per una squadra che sembra essere focalizzata sulla post season per cercare di mantenere la categoria.

Gianmarco Minossi