ALLA VESCOVARA DI OSIMO I CAMPIONATI REGIONALI DI STAFFETTE. Atletica, doppio successo di Chiaravalle

I campionati regionali di staffette, competizione che chiude la stagione dell’atletica su pista, regalano un doppio successo all’Atletica Chiaravalle. Nell’impianto della Vescovara a Osimo l’evento richiama anche quest’anno tanti giovani delle categorie ragazzi e cadetti. Nella 4x100 ragazzi è la Sport Atletica Fermo a dominare in 49.70 migliorando nettamente il primato marchigiano under 16 stabilito nel 2017 dall’Atletica Fabriano (51.16). La staffetta più veloce tra i cadetti è quella dello Sport Dlf Ancona, formata da Giovanni Paolo Fringuelli, Kevin Schiazza, Diego Carosi e Tommaso Bastianelli, che vince la 4x100 con il tempo di 46.39 superando la squadra della Collection Atletica Sambenedettese. Al femminile doppietta per l’Asa Ascoli Piceno che si impone sia nella 4x100 in 51.08 che nella staffetta svedese a frazioni crescenti (200, 400, 600 e 800 metri) in 6:02.36 davanti a Collection Atletica Sambenedettese (6:14.75) e Atletica Osimo (6:28.12). Anche tra i cadetti l’Asa Ascoli Piceno si aggiudica la staffetta svedese con il tempo di 5:15.48 staccando l’Atletica Osimo (5:23.46) e lo Sport Dlf Ancona (5:28.40).