All’Audax non riesce l’impresa sul campo dopo aver perso anche quella legale

"Abbiamo perso la finale con Rieti. Presenteremo domanda di ripescaggio, che verrà sicuramente accolta. La prossima stagione l’Audax parteciperà al primo campionato nazionale della sua ventennale storia, il campionato di serie B", queste le parole fiere del tecnico senigalliese, Diego Petrolati. Ma partiamo dal principio. Sabato 10 giugno, nella gara di andata della finale playoff promozione, l’Audax 1970 perde 2-7, fa ricorso perché crede che un giocatore reatino, seppur squalificato, abbia giocato la semifinale con il Versilia, ma il giudice sportivo non le dà ragione, omologando il risultato. Così la società senigalliese presenta ricorso alla Corte Sportiva d’Appello. Ma il verdetto non è quello sperato: "Il comunicato, uscito prima che iniziassero i playoff nazionali e al quale ci siamo appellati, dice che dopo due ammonizioni scatta la squalifica. – spiega Petrolati- L’articolo 19 delle N.O.I.F., al quale si è appellato il Rieti, dice che nei playoff nazionali di calcio a 5 la squalifica scatta dopo cinque ammonizioni: com’è possibile essere squalificati per somma di cinque ammonizioni in una manifestazione di quattro gare? L’errore della Federazione è palese, e avrebbero dovuto disporre, quanto meno, la ripetizione della gara. Il perché abbia dato ragione a loro, e non a noi, non ci è dato sapere". Il senso di ingiustizia e rivalsa non riescono, però a ribaltare il 2-7 dell’andata. "L’unico modo per farlo era quello di schierare il portiere di movimento fin dall’inizio, però il campo del Rieti è piccolissimo e abbiamo perso 6-3 subendo la maggior parte dei gol a porta vuota". Conclude: "L’Audax non era mai arrivata così in alto. A fine andata eravamo settimi. Poi qualcosa è cambiato, abbiamo chiuso la regular season al secondo posto. Nei playoff regionali abbiamo battuto Cagli e Pietralacroce. La promozione in serie B è sfumata solamente all’ultimo atto, ma siamo orgogliosi di noi".

Alice Mazzarini