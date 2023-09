Allenamento a porte chiuse per l’Ancona. Donadel cerca il riscatto con la Juve Next Gen

Per l’Ancona allenamento a porte chiuse, ieri al Del Conero, in vista del match di domani sera contro la Juventus Next Gen. La formazione bianconera è ultima in classifica con tre sconfitte in altrettante partite disputate – più una da recuperare – ma ricca di elementi di prospettiva guidati da Massimo Brambilla e, soprattutto, con tanti giocatori nuovi, rispetto alla passata stagione, che hanno bisogno di tempo per trovare il giusto affiatamento e per esprimere le loro qualità. Una sconfitta a Pescara nella gara d’esordio, poi un ko a Rimini maturato negli ultimi minuti, infine la sconfitta di Ferrara, ancora per un gol vicino allo scadere. Il 3-5-2 di Brambilla ha molte alternative, in fatto di interpreti, e l’Ancona che viene dal terribile ko di Cesena vuole sfruttare l’occasione di giocare davanti al proprio pubblico per dimostrare che la squadra di Donadel non è quella presa a sberle al Manuzzi ma è anche meglio di quella che ha vinto contro il Pineto convincendo solo a metà. I dorici ritrovano in panchina Marco Donadel ma dovranno ancora una volta fare a meno del portiere Filippo Perucchini, fermo ai box a causa di una sindrome pubalgica che gli provoca dolore agli adduttori.

Il portiere si allena a parte, il problema potrebbe essere sulla via della risoluzione, il giocatore fa i conti con questo fastidio ormai da settimane e le terapie dovrebbero fare effetto quanto prima. Intanto toccherà all’altro portiere, Leonardo Vitali, che comunque ieri s’è allenato con il gruppo, anche se scenderà in campo per la terza volta con una microfrattura alla mano, un sacrificio per la squadra sicuramente apprezzato dalla società come dalla tifoseria. Se da un lato Donadel deve fare a meno di Perucchini, dall’altro ritrova sia Dutu sia Pellizzari, due giocatori importanti per il pacchetto arretrato, anche loro ormai rientrati pienamente in gruppo. Per il resto il tecnico di Conegliano domani potrebbe proporre un undici simile a quello che ha affrontato il Pineto, magari con qualche modifica dovuta alla serie di incontri ravvicinati. Arbitrerà l’incontro Matteo Canci di Carrara, insieme a lui gli assistenti Luca Capriuolo di Bari e Simone Della Mea di Udine, quarto ufficiale Gianluca Guitaldi di Rimini.

Intanto ieri la società dorica, con lo scopo di rasserenare l’ambiente ma soprattutto squadra e tecnico in vista della gara di domani contro la Juve Next Gen, ha pubblicato una nota di supporto a Donadel: "Il mister ha tutto il mio sostegno – ha dichiarato patron Tiong –. Abbiamo una stagione in corso, la squadra deve lavorare con serenità".

Giuseppe Poli