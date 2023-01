Allenamento con vista Pontedera Colavitto sorride: c’è Spagnoli

Dopo le meritate vacanze natalizie, l’Ancona è tornata finalmente ad allenarsi. Gli uomini di Colavitto si sono ritrovati come di consueto nella giornata di ieri al Paolinelli alle 14:45, per smaltire panettone e torrone e focalizzarsi sull’impegno della settimana prossima contro il Pontedera: il pareggio ottenuto all’andata in terra toscana brucia ancora, sia per il modo in cui è maturato (i biancorossi furono capaci di farsi recuperare i due gol di vantaggio siglati nel primo tempo), che per l’atteggiamento tenuto in campo nella ripresa. Peraltro, il posticipo del 9 gennaio (con diretta su Rai Sport), rappresenterà un vero e proprio scontro diretto, considerato che la squadra di Canzi, (che l’anno scorso alla guida dell’Olbia estromise i dorici dai playoff al primo turno) reduce dalla rocambolesca vittoria per 5-4 contro il Pontedera, occupa attualmente il quarto posto in classifica. Il girone di andata dei toscani deve essere suddiviso in due parti: da insufficienza piena le sei giornate iniziali, scivolate via senza successi e con una classifica che stava cominciando a farsi preoccupante. Da applausi a scena aperta la seconda, caratterizzata dal cambio di guida tecnica: da Catalano a Canzi, artefice della folle risalita fino al quarto posto attuale condiviso con la Virtus Entella, a -7 dalla vetta. Colavitto spera quindi di avere la squadra, se non al completo, almeno in forma in vista di questo importantissimo impegno. I test ieri si sono svolti in maniera regolare, senza alcun imprevisto. Assenti D’Eramo (stagione finita) e Bianconi (vittima dell’influenza): la buona notizia è invece data dal rientro di Alberto Spagnoli, che ha lavorato a parte allo stadio Dorico, dove è stato impegnato in corsa ed esercizi atletici. Primo allenamento invece per Edoardo Ruani, rientrato dal prestito alla Pergolettese: Colavitto lo valuterà con attenzione, soprattutto in questo momento in cui la coperta è coperta e nel quale potrebbe quindi tornare utile. Il tecnico campano lo conosce molto bene, avendolo avuto sia due anni fa a Matelica, che l’anno scorso con i dorici. Una settimana di tempo per sciogliere i soliti dubbi legati alla formazione: che dovrebbe essere grosso modo la stessa scesa in campo a Siena, con la sola eccezione data dalla forzata assenza di D’Eramo. Attenzione particolare dovrà essere prestata anche ai cartellini: attualmente infatti l’Ancona conta quattro diffidati (Prezioso, Gatto, Mondonico e De Santis) e l’assenza di anche solo uno di questi elementi potrebbe rivelarsi piuttosto pesante, considerato che i biancorossi andranno poi a fare visita al Fiorenzuola. L’Ancona svolgerà anche oggi una nuova seduta al Paolinelli, sempre alla solita ora.

g.m.