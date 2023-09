Altobello fa volare la Vigor: "Finalmente sono a casa"

"Davvero un grande inizio di campionato" scrivono sulla pagina social ufficiale della Vigor Castelfidardo. Cinque gol segnati sabato sul campo del Casette Verdini al debutto in campionato (Promozione, girone B), vincendo e convincendo, una settimana prima invece era arrivata la vittoria all’esordio in Coppa. Sabato due dei cinque gol portano la firma di Altobello. Uno per tempo: il primo su rigore, centrale, poi con un destro sul secondo palo a pochi passi dalla porta. Un girone, il B, che non è una novità per l’attaccante fidardense. "Ci ho già giocato quando ero a Trodica, dove avevo segnato l’ultima doppietta - racconta Altobello, 22 anni -. Per la squadra forse il B sarà una bella incognita, a me è un girone che piace, più sentito, più agonistico, che ti mette ancora più carica che per i giocatori come me è fondamentale". Dove il Matelica, seppur sconfitto all’esordio, dovrebbe fare la voce grossa. "Ma ci sono anche altre squadre. Lo stesso Casette Verdini, il Trodica, l’Aurora Treia penso che si faranno valere. Sabato non è stata assolutamente facile la prima di campionato. Siamo stati bravi a imporre la nostra identità di gioco, quello che ci chiede il mister tutta la settimana e su cui lavoriamo sempre e cerchiamo di esprimere al massimo in partita". Una Vigor a cui piace il bel gioco. "Puntiamo molto sul fraseggio, iniziare con il gioco dal basso e arrivare in fase offensiva con la palla a terra". Altobello sembra aver trovato la sistemazione ideale. "Con la Vigor mi trovo bene. E’ bellissimo, sono felice, sono tornato a casa. Ho iniziato a giocare a 5 anni proprio a Castelfidardo, la mia città, un anno ad Ancona con i Giovanissimi nazionali poi sono stato acquistato dal Frosinone dove ho fatto tutta la trafila, dai Giovanissimi nazionali fino all’ultimo anno di Primavera. Sono stato anche capocannoniere proprio con i Giovanissimi dove sono arrivate anche due convocazioni con la Nazionale di categoria poi, sfortunatamente, è arrivato il Covid e sono tornato a casa. Ho fatto un’esperienza al Marina, un paio di mesi a Castelfidardo in D dove non ho trovato spazio. Visto che sono un giocatore che il fisico non mi permette di stare fermo sono sceso a Trodica dove abbiamo mancato i playoff". Quelli che invece ha conquistato a Castelfidardo, sponda Vigor, con tanto di conquista anche della Coppa. Chissà se quest’anno si potrà fare meglio? Chi ben comincia… In attesa domani ci sarà l’esordio casalingo: arriverà l’Appignanese già affrontata e battuta in Coppa. "Una squadra ostica, una neopromossa molto motivata. È vero che abbiamo vinto in Coppa, ma in campionato sarà diverso. Dobbiamo assolutamente azzerare tutto e non pensare che sia una partita facile. Anzi dovremo essere pure più concentrati, perché ormai ci conosciamo. Sanno dove farci male. Sarà una bella partita".