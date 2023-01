Altro che crisi del settimo anno La Clementina non si ferma più

La crisi del settimo anno? Per la Clementina tennistavolo-Andreoli Immobiliare solo un luogo comune, addirittura l’esatto contrario: il coronamento di un sogno. I fasti della serie A2 Nazionale dopo aver bruciato le tappe, a sette anni esatti di distanza dalla fondazione della Polisportiva. Non male, no? Alla base di quella che può giustamente essere annoverata tra le piccole grandi-imprese dello sport marchigiano, mai riuscite prima ad altre realtà della nostra regione, la passione, l’impegno, la voglia di emergere di persone e sponsor. "Un premio al lavoro di tutti questi anni" fa professione di modestia il dirigente-tecnico presidente del Comitato Regionale Marche Marco Berzano. Premio trasformato in moneta sonante dal secondo posto nel girone (C) dove la formazione jesina si trova a girare la boa del campionato da (inaspettata?) damigella d’onore alla spalle della capolista sarda Muravera. Le magnifiche tre della prima serie A leoncella? La ventenne Mia O’Rahilly Egan, nazionale irlandese esordiente in categoria capace di bruciare le tappe e, dopo l’inevitabile periodo di apprendistato, chiudere la prima fase di stagione con otto vittorie su dodici, al suo fianco un’altra esordiente, la ventenne nazionale san marinese Chiara Morri e l’esperta Yuliya Markova russa, primo anno in Italia dopo le esperienze nel paese d’origine e in Francia. Alle spalle della prima squadra scalpitano le giovani promesse della formazione che si sta facendo le ossa nel campionato cadetto, Beatrice Berzano (15 anni), Rachele De Luca (17), Margherita Pierella (18) terzetto recentemente rinforzato dall’arrivo della diciassettenne lettone Linda Laduse. Il futuro? Niente da preoccuparsi: se tutte le crisi del settimo anno fossero queste...

Gianni Angelucci