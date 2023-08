Anche Baldassarri stacca il pass per Parigi

Milena Baldassarri ancora una volta non ha deluso le attese e alla fine ha staccato il pass per le prossime olimpiadi. La stella fabrianese nella fase di qualifica dei Campionati del Mondo di Ginnastica Ritmica a Valencia ha assegnato alle Individualiste, oltre all’accesso alle finali, anche la qualifica non nominale per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I tifosi italiani hanno dovuto aspettare fino all’ultimo punteggio di gara per avere la conferma del magnifico successo a livello personale di un’atleta che è entata nella leggenda della ginnastica ritmica italiana, Infatti la prestazione di qualifica di Milena Baldassarri fa centrare all’Italia l’obiettivo del secondo pass olimpico. Grazie a lei (e al posto già conquistato da Sofia Raffaeli nel Mondiale di Sofia del 2022) le individualiste azzurre puntano lo sguardo dritto su Parigi. "Milena Baldassarri c’è l’ha fatta di nuovo. Si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi 2024 – afferma la Vice presidente della Ginnastica Fabriano Maila Morosin - e ha staccato un altro pass per l’Italia dopo quello di Sofia Raffaeli. Mi permetto di dire che solo la ginnastica Fabriano è riuscita l’impresa di far partecipare alla stessa olimpiade ben due ragazze cresciute nella città della carta. La nostra allenatrice Julieta Cataluppi è indiscutibilmente la numero uno al mondo e Fabriano è ormai la capitale mondiale e olimpica della ritmica. Il palaCesari di Fabriano - conclude Morosin - ha costruito due ginnaste capaci di strappare non uno ma due pass per i giochi olimpici di Parigi. Sono emozionatissima." I posti a disposizione erano 14 e sono stati assegnati in base alla classifica di qualifica dell’All-Around (ricordando che si tiene conto dei migliori tre punteggi su quattro) Con una gara maiuscola Baldassarri grazie al 30.750 (D. 15.000 E. 8.000 A. 7.750) su "Some like it hot" del gruppo jazz and lounge tedesco Club des Belugas, non riesce a centrare la finale dove è ha conquistato l’11 posto (terza riserva alle clavette), ha messo insieme 94.250 punti complessivi e stacca il biglietto per Parigi 2024. L’azzurra segue la già qualificata Raffaeli, per l’en plein FGI di posti individuali disponibili. Per la ventunenne di Ravenna, cresciuta nella Ginnastica Fabriano, potrebbe essere è la seconda partecipazione, come, prima di lei, avevano fatto solo Giulia Staccioli (Los Angeles 84 e Seul 88) e Irene Germini (Barcellona 92 e Atlanta 96). L’aviere dell’Aeronautica Militare disputerà anche la finalissima a 18 del concorso generale di sabato.

Nella seconda giornata dei mondiali di ritmica di Valencia Sofia Raffaeli nella finale al nastro (31.050) per soli 0.50 non riesce a conquistare il bronzo e si deve accontentare del quarto posto. A strapparle il il bronzo la Vedeneva con 32.100. Dopo i due argenti al cerchio e alla palla vi si aspettava dall’azzurra un altro successo che non è arrivato per un niente. Buona l’esibizione del Vulcano fabrianese, quasi perfetta, peccato un paio di incertezze iniziali, poi ha dato il meglio di se conquistando un ottimo 31.050. Ha vinto la gara la tedesca Varfolomeev (33.350), secondo posto per Boryana Kaleyn (31.850).

Angelo Campioni