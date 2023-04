"Ancona 2000", trionfo a Marzocca

Bella settimana di gare alla Bocciofila Olimpia di Marzocca, presieduta da Giancarlo Servadio, per il Trofeo Olimpia Marzocca-Montignano, gara per formazioni di coppia divisa in tre competizioni: categoria A, B e C. Nella categoria A (venti coppie iscritte) oro a padre e figlio Silvano e Alex Girolimini (Colbordolo) che nella finale a tre formazioni precede i romagnoli Mirko Campanari-Roberto Del Baldo (Cattolica). Terzo posto per Andrea Brescini-Enrico Castelli (Passo Ripe). Nella B (51 coppie iscritte) successo a Marco Breccia-Valerio Crivelli (Ancona 2000) che in finale superano Luca Miconi-Simone Rossetti (XXIV Maggio Macerata). Terzi Luigi Mei- Lanfranco Pierluigi (Corridonia), quarti Aldo Capomagi-Fabrizio Tomassoni (Chiaravallese). Nella categoria C (iscritte 83) successo ai giovanissimi Riccardo Giacomoni-Denny Vigoni (San Cristoforo Fano) che in finale hanno la meglio su Luigi Montesi-Aldo Paolucci (Ancona 2000). Terzo posto per Sergio Baffetti-Sergio Pirro (Loreto), quarti Antonio Candiracci- Gianfranco Romanini (Cartiere Miliani Fabriano).