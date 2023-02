Ancona a Fermo con 500 tifosi per volare

Per l’Ancona saranno dodici spareggi, a cominciare dal derby marchigiano di oggi al Recchioni contro la Fermana. Gli esami di maturità la squadra di Colavitto li ha già superati, ora serve solo proseguire con le vittorie, allungare la striscia di successi, continuare a volare alto. Perché solo così, vincendo poi anche gli scontri diretti, l’Ancona può sperare di migliorare l’attuale quarto posto in classifica. Il successo contro la capolista Reggiana di una settimana fa ha portato con sé una ventata d’euforia, anche da parte del pubblico dorico, la prevendita per Fermo polverizzata in una notte lo conferma. Anche al Recchioni, con il pubblico vicino al campo, Gatto e compagni potranno contare sulla presenza dei propri tifosi: saranno cinquecento, gli anconetani sugli spalti, ma sarebbero stati molti di più. Ragioni di pubblica sicurezza hanno fatto scattare il limite al numero di tagliandi a disposizione degli anconetani, ma il tifo biancorosso comunque ci sarà e si farà sentire forte, come sempre. E poi c’è il derby, sfida sempre particolarmente sentita e talvolta anche infuocata. Con il successo sulla Reggiana l’Ancona ha dimostrato non solo di meritare il quarto posto ma di poter ambire a qualcosa di più. Per ottenerlo deve continuare a vincere e questo passa per un successo a Fermo. Dorici in striscia positiva da otto turni nei quali hanno vinto sei volte, comprese le ultime due, a Montevarchi e contro la Reggiana. Colavitto ritrova Mezzoni e Mondonico, che rientrano dalla squalifica, ma lascia in tribuna Lombardi per un acciacco. Spagnoli, ma soprattutto Di Massimo, non sono al meglio. Il terzino e il centrale di difesa si riprendono la maglia da titolare e scendono in campo davanti a Perucchini insieme a De Santis e Martina, a centrocampo dovrebbero partire titolari Simonetti, Gatto e Prezioso, più avanti attacco piuttosto scontato con Petrella e Moretti ad affiancare il bomber maceratese Melchiorri che nelle prime tre partite in biancorosso ha messo a segno quattro gol. Per Paolucci, Basso e Spagnoli dovrebbe esserci spazio nella ripresa. Dall’altra parte c’è una Fermana in cui sarebbe dovuto Giandonato dalla squalifica, ma ieri è stato fermato dalla febbre, al suo posto gioca Pinzi. E poi manca per squalifica Romeo. In attacco c’è il centravanti Fischnaller – otto centri finora – insieme a Maggio e all’ultimo arrivato, anzi, ritornato in gialloblù, l’attaccante Neglia. Prima di Natale i canarini hanno vinto due partite consecutive al Recchioni, contro Torres e Fiorenzuola, poi nel 2023 due pareggi interni con Montevarchi e Recanatese, ma prima dell’ultimo ko di Chiavari la squadra veniva da sette risultati utili consecutivi. E’ una Fermana che non ha affanni di classifica ma un derby si carica di motivazioni anche extra calcistiche e per questo servirà la migliore Ancona per centrare l’obiettivo dei tre punti contro un avversario che già nel confronto dello scorso ottobre al Del Conero ha mostrato le sue qualità. All’andata vinsero 2-1 i biancorossi con gol di Spagnoli e Di Massimo, per la Fermana la rete di Pinzi nel finale.

Giuseppe Poli