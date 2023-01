Ancona, a Montevarchi vietato sbagliare

di Giuseppe Poli

Si gioca anche di martedì e oggi il turno infrasettimanale porta l’Ancona a Montevarchi. L’avversario è quell’Aquila che all’andata al Del Conero beffò i dorici vincendo 2-1 con reti di Giordani e Kernezo, poi solo parzialmente addolcite dal gol di Bianconi. E’ un’altra Ancona, rispetto alla sesta di andata, ma il girone di ritorno è anche tutt’altro campionato, con le squadre che devono salvarsi che lottano con il coltello tra i denti. Quello che dovrà fare anche l’Ancona, perché l’Aquila Montevarchi, ultima in classifica, scenderà in campo decisa a strappare almeno un punto a Gatto e compagni, anche per dare continuità al pareggio di sabato a Fermo. I dorici, però, sono pronti a fare tesoro della lezione dell’andata e a vendicare il ko subìto, coinciso con una delle prove più deludenti nell’arco della stagione finora disputata. Il pareggio dell’Ancona nel derby con la Vis Pesaro ha mostrato una squadra vogliosa e in salute, ma anche poco fortunata negli ultimi sedici metri. Colavitto dispone finalmente di alternative e la partita di Montevarchi sarà anche l’occasione per vedere in campo dal primo minuto qualche giocatore che finora ha avuto un minutaggio ridotto. Non sarà un turnover, però, come specificato nei giorni scorsi dallo stesso Colavitto, ma solo la giusta ricompensa per chi si è sempre allenato e il necessario riposo per qualcuno altro. D’altra parte l’Ancona non ha intenzione di fare regali, né di concedere altri punti come nel derby di sabato scorso. Quattro giocatori sono in diffida, e cioè De Santis, Mondonico, Paolucci e Moretti: possibile che loro quattro partano dalla panchina, anche se il tecnico di Pozzuoli non ha lasciato intendere nulla, sulla formazione. Melchiorri contro la Vis Pesaro ha dimostrato tutte le sue qualità di attaccante di grande esperienza e d’altra categoria, oltre a segnare dal dischetto il suo primo gol in biancorosso: anche lui potrebbe partire dalla panchina, per essere utilizzato durante la ripresa. Nelle file toscane mancherà Silvestro, squalificato. L’Ancona è reduce da sei risultati utili consecutivi, dopo tre vittorie raccolte nel 2023 sabato ha pareggiato nel derby, la squadra sta bene e vuole dimostrarlo nella tana dell’ultima in classifica, andando a centrare nuovamente i tre punti che darebbero all’ambiente la giusta carica in vista del confronto con la Reggiana. Il Montevarchi dopo tre sconfitte consecutive ha pareggiato sabato scorso a Fermo e ha la peggior difesa del campionato con 37 gol subiti, esattamente quanti sono i gol realizzati finora dall’Ancona che vanta il secondo miglior attacco dopo la Reggiana. La squadra s’è allenata domenica e anche ieri mattina, prima di partire per Montevarchi. Al Brilli Peri arbitra Dario Madonia di Palermo, trentenne che nel girone B finora ha diretto tre gare distribuendo una media di cinque gialli a partita, ma sempre anche un rosso. Insieme a lui gli assistenti Matteo Paggiola di Legnago e Mario Chichi di Palermo, quarto ufficiale Luigi Pica di Roma.