Ancona, a Recanati per confermare la svolta

di Giuseppe Poli

C’è il derby di Recanati, con oltre cinquecento tifosi anconetani in trasferta al Tubaldi, e per l’Ancona è già una partita dal profumo di spareggio. Le partite vere da dentro o fuori, i playoff, arriveranno più avanti, e rischiano anche di slittare a causa delle vicende che riguardano il Siena e la sua possibile e ulteriore penalizzazione in classifica. Ma l’ultima della stagione regolare, il derby da giocare contro la squadra degli ex Ancona Pagliari e Pesaresi, ha già il sapore di una sfida da non fallire. L’Ancona è certa del settimo posto in classifica, è chiaro: se perdesse a Recanati o se comunque non riuscisse a mettersi alle spalle il Pontedera, affronterebbe poi l’ottava in classifica, cioè la Lucchese, nel primo turno di playoff di girone, e lo farebbe in casa. Ma nel derby del Tubaldi c’è ben altro: la squadra biancorossa è uscita dal tunnel grazie alla partita vinta contro il Rimini, il nuovo tecnico Marco Donadel è al lavoro con la squadra da una decina di giorni, oggi contro la Recanatese la squadra non ha solo l’opportunità di provare a vincere e di scalare posizioni in classifica, fattore utile in ottica playoff, ma vincendo ha la possibilità di mettersi definitivamente alle spalle i fantasmi vissuti negli ultimi due mesi e mezzo per guardare avanti con rinnovata fiducia. Tutto questo nonostante le numerose assenze che peseranno sull’Ancona oggi: saranno, infatti, assenti per squalifica Perucchini, Martina e Spagnoli, ancora non recuperati Gatto e Petrella, e in diffida Di Massimo e Prezioso, per cui Donadel potrebbe decidere di non schierare questi ultimi due per preservarli in vista dei playoff. Le assenze cominciano a essere numerose, ma la squadra è stata rafforzata a gennaio pensando anche a questo. E poi chi finora ha avuto meno spazio ha già dimostrato nella partita contro il Rimini di avere una gran voglia di dimostrare le proprie capacità, Brogni e Fantoni su tutti. Ecco allora che oggi in campo è lecito attendersi un’Ancona ancora diversa rispetto a quella che ha giocato una settimana fa, nei nomi, e questo è chiaro viste le assenze, ma anche nel modulo. Davanti a Vitali che prenderà il posto di Perucchini tra i pali, Donadel dovrebbe schierare una difesa a tre con Fantoni, De Santis e Camigliano, più avanti un centrocampo a cinque con Mezzoni e Brogni sulle fasce, e Simonetti, Basso e Paolucci mediani, quindi un attacco altrettanto inedito con Melchiorri affiancato da Mattioli o da Moretti, sfruttando la possibilità di inserimento di un giocatore come Simonetti e, in difesa la possibilità passare a un 4-4-2 in fase di non possesso di palla con l’abbassamento di Mezzoni o di Brogni. A meno che Donadel non promuova titolare Barnabà. Insomma tante novità da osservare e da tifare per gli oltre cinquecento anconetani che sono riusciti ad aggiudicarsi i biglietti per assistere al derby. Dall’altra parte una Recanatese che vive un grande momento e il sogno playoff che costituirebbe un grande traguardo al termine di una stagione comunque esaltante: assente dell’ultim’ora Vona, che va ad aggiungersi a Gomez, Yabre, Longobardi e Paudice.