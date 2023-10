Ancona, a Rimini vietato sbagliare. Intanto due giornate di stop a Peli

Ancora una squalifica "multipla" per l’Ancona, costretta a incamerare oltre al danno della sconfitta di Carrara anche la sanzione disciplinare raddoppiata per Lorenzo Peli, che dopo il secondo giallo (evitabile) in cui è incappato domenica scorsa allo stadio Dei Marmi, ha protestato vivacemente nei confronti dell’arbitro, anche questo episodio assolutamente evitabile.

La squalifica va, dunque, a sommarsi a quella di Tommaso Barnabà, fermato per tre turni dopo la partita di Olbia e che dovrà saltare anche la prossima partita di Rimini. Per Peli, che già ha saltato per squalifica la prima di campionato a Chiavari – provvedimento relativo al campionato scorso per il rosso nel match di playoff tra Gubbio e Pontedera – la motivazione del giudice sportivo parla chiaro: "Squalifica di due giornate per Lorenzo Peli per avere tenuto, al 43° minuto del primo tempo, una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, si avvicinava a quest’ultimo pronunciando al suo indirizzo una frase irriguardosa".

Peli salterà, dunque sia la trasferta di Rimini sia la partita interna contro l’Arezzo. Domenica in Romagna i dorici dovranno quindi fare a meno sia di Peli sia di Barnabà, mentre la buona notizia per Marco Donadel – almeno questa – viene dal recupero di capitan Gatto che ieri alla ripresa degli allenamenti ha lavorato regolarmente con il gruppo. Per quanto riguarda il capitano, fuori da due settimane, quattro allenamenti dovrebbero permettergli di essere a disposizione del tecnico di Conegliano per la delicata trasferta di domenica a Rimini. Un recupero non di poco conto nell’economia del gioco della squadra alle prese con assenze, sfortuna e risultati che faticano ad arrivare. Chi non ha lavorato con il gruppo, invece, è stato Cella, uscito al 24’ della ripresa a Carrara. Per lui il bollettino medico spiega che "ha riportato un risentimento muscolare all’inguine di lieve entità. Ha svolto lavoro differenziato e sarà valutato nei prossimi giorni".

Sulle sue condizioni ci sarebbe un moderato ottimismo, il difensore potrebbe farcela a essere disponibile per la partita di Rimini. Senza Barnabà e Peli, con Cella in forse e con Gatto che potrebbe tornare disponibile: così si presenta l’Ancona ai giorni che restano per preparare la prossima trasferta contro il Rimini. Una partita che si preannuncia cruciale per l’Ancona dopo i malumori innescati nella tifoseria da questo traballante inizio di stagione in cui i dorici hanno racimolato appena 8 punti in altrettante partite, frutto di due vittorie, due pari e quattro sconfitte. Contro l’ultima in classifica l’Ancona stavolta non potrà fallire.

