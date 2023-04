Ancona, al centro sportivo ci pensa la società

E’ un primo e storico traguardo, ma è al tempo stesso un punto di partenza: ieri mattina l’Ancona, tramite la società Ancona Sports Center srl, si è aggiudicata i terreni nella zona sottostante lo stadio Del Conero, zona in cui la proprietà realizzerà quanto prima quel centro sportivo che è sempre mancano alla principale squadra di calcio della città e che ora è sulla dirittura di arrivo grazie alla gestione Tiong-Canil. L’apertura delle buste è avvenuta al Palazzo degli Anziani, l’Ancona nella giornata di ieri ha diffuso una nota con il commento dell’amministratore delegato Roberta Nocelli, in cui ufficializza l’operazione e il nome stesso della società di Tony Tiong che si occuperà di realizzare e gestire il futuro centro sportivo biancorosso: "L’Us Ancona comunica che la società Ancona Sports Center srl si è aggiudicata i terreni dell’area antistante lo stadio Del Conero. Ancona Sports Center srl è la società recentemente costituita dal socio unico The Dream srl" società quest’ultima posseduta interamente da Tony Tiong che, a sua volta, detiene il 95% del capitale dell’Us Ancona. Il lotto unico di terreno per il quale il Comune di Ancona aveva indetto una procedura di asta pubblica è pari a 74.016 metri quadrati, quasi sette ettari e mezzo, e confina con il parcheggio dello stadio, con la Provinciale Cameranese, con la linea ferroviaria e con via Filonzi. Quindi sempre nella nota dell’Ancona altri dettagli sulla prossima realizzazione del centro con cui la società intende creare valore per squadra e società: "La struttura sarà all’avanguardia, riservata sia alle formazioni giovanili che alla prima squadra. Nella prima fase verranno realizzati due campi da gioco e un edificio. Nella fase successiva, verranno realizzati altri due campi. Nella terza fase, verranno poi eseguite tutte le opere destinate alla foresteria". "Come detto dalla prima volta che ci siamo presentati con Mauro Canil alla Mole Vanvitelliana il 15 giugno 2021 e poi l’anno scorso insieme a Tony Tiong, siamo una società che preferisce fare le cose e poi raccontarle – ha spiegato l’amministratore delegato dell’Ancona e dell’Ancona Sports Center srl, Roberta Nocelli –. E’ una giornata storica per tutti, in primis per Tony Tiong che sta investendo sul futuro di tutti noi, ci sta dando fiducia e sta offrendo una possibilità di rinascita duratura a questi gloriosi colori. Tutti devono essere orgogliosi di essere rappresentati nel mondo del calcio da un imprenditore come lui, io stessa mi sento onorata di poter lavorare in questa società. L’impegno, il duro lavoro, la passione per il calcio e l’amore per questa creatura chiamata Us Ancona ci spingono a essere fermi e decisi verso il processo di rinascita che abbiamo messo in moto. Ringrazio le persone che hanno contribuito a raggiungere questo primo obiettivo, la proprietà in primis, il presidente onorario, il consiglio di amministrazione dell’Us Ancona, i professionisti al nostro fianco, l’amministrazione comunale e i tifosi che ci hanno sposato. Sono diversi gli aspetti sui quali lavoriamo in modo importante: la sostenibilità nel tempo anche attraverso la costruzione del centro sportivo. La crescita costante e la valorizzazione del nostro settore giovanile. L’entusiasmo di una città e dei suoi tifosi per i risultati sportivi. La valorizzazione del nostro brand. L’organizzazione aziendale che deve essere sempre più attenta alle esigenze di questo progetto. Che altro dire, sono felice di esserci e spero di poter continuare nel tempo a rendere orgogliose tutte le persone che mi hanno dato fiducia. Quel motto che mi sta tanto a cuore, Noi&Voi, serra i ranghi ogni giorno di più".

Giuseppe Poli