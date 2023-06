Ancona alla ricerca di giovani talenti Anche l’attacco ha bisogno di nuove forze

Numerosi difensori centrali sul taccuino del direttore sportivo Francesco Micciola, ma anche diversi attaccanti. Se, infatti, la difesa è il primo reparto su cui lavorare in vista della prossima stagione, visto che tutti e quattro i giocatori dell’Ancona in prestito fanno parte di quel reparto e a fine giugno faranno ritorno alle società che ne detengono il cartellino, l’attacco è il settore che fa più parlare di sé. Nel reparto avanzato, infatti, se si escludono Spagnoli e Di Massimo entrambi praticamente certi di rimanere in biancorosso, gli altri potrebbero tutti trovare altre destinazioni, come ha già fatto Melchiorri, accasatosi a Recanati in congruo anticipo sull’apertura ufficiale del calciomercato, fissata per il primo luglio.

Sono diversi i nomi di attaccanti accostati all’Ancona in queste ultime settimane: si parte dal bomber del Rimini, la punta e trequartista Claudio Santini, che però ha un contratto in essere con la squadra romagnola anche per il prossimo anno, e da Marco Rosafio, in uscita dalla Reggiana promossa in B.

Per quest’ultimo, nonostante le smentite giunte dall’entourage del giocatore, ci sarebbero diverse richieste: piace all’Ancona ma piace anche al neopromosso Catania, società molto ambiziosa che si riaffaccia rinnovata sul palcoscenico della serie C dopo il fallimento di due anni fa. Poi c’è il centravanti Jonathan Italeng, classe 2001 cresciuto nel Fortuna du Mfou e portato in Italia dal Chievo Verona che poi lo ha ceduto all’Atalanta.

L’Ancona lo vorrebbe in prestito ma l’Atalanta valuta se iscrivere una seconda squadra in serie C e, in questo caso, terrebbe per sé diversi giocatori che sono in prestito in giro per l’Italia, come il dorico Giorgio Brogni. Insomma, un’ipotesi che troverà riscontro, se lo farà, soltanto quando i gironi di serie C saranno definiti. Infine dalla Sicilia, con il Messina che non si iscriverà al prossimo campionato, ci potrebbe essere l’opportunità di valutare l’attaccante di movimento classe 1999 Ibourahima Baldé, nato in Spagna e di scuola Sampdoria, squadra con cui s’è segnalato con numerosi gol nella Primavera, attaccante che in questa stagione s’è messo in evidenza nelle file dei siciliani come miglior bomber della squadra con 7 reti, giocando anche da trequartista. La priorità per il diesse Francesco Micciola resta comunque la difesa, reparto per cui sta valutando diversi nomi tra cui figurano quelli di Davide Riccardi, centrale del Siena, e Alessandro Dalmazzi, che ha giocato nella retrocessa Fidelis Andria.

Giuseppe Poli