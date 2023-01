Ancona, Basso vestirà la maglia biancorossa

di Gianmarco Minossi

E due: dopo Camigliano, l’Ancona mette a segno il secondo colpo della sessione invernale di mercato. È infatti ufficiale l’arrivo del centrocampista Gianmarco Basso dalla Sanremese, militante in Serie D.

Nato a Pietra Ligure il 5 gennaio 1999, alto 1.83 per 77 kg, Basso è un elemento duttile che può ricoprire diversi ruoli in mediana. Cresciuto nel Finale, con cui ha esordito in D nella stagione 201617 (18 presenze), ha poi militato nella primavera della Virtus Entella e per tre stagioni ha vestito la maglia della Lavagnese (69 presenze, 5 gol). Lo scorso anno era alla Vibonese in C ed ha totalizzato 37 presenze tra i professionisti, mettendo a segno anche due reti. Il giocatore, ad ottobre, ha iniziato la stagione con la Sanremese (11 gettoni in Serie D). Basso ha scelto il numero 99, e sosterrà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

"Sono riconoscente al direttore sportivo Francesco Micciola per l’occasione che mi ha concesso – ha detto –. Sono a disposizione del mister, indossare questa maglia è motivo di orgoglio. Vogliamo regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi". Infine il commento del direttore sportivo Francesco Micciola: "E’ il profilo che ci serviva per completare la rosa dopo l’infortunio di D’Eramo. Grazie alla Sanremese e al mio collega Marcello Panuccio per la serietà e disponibilità dimostrata".

Per un giocatore che arriva, ce n’è uno invece che saluta: è l’attaccante Filippo Berardi, che in due stagioni, complici una serie di infortuni, non è mai riuscito a mettersi in luce (una sola presenza per lui). Intanto prosegue la ricerca dell’attaccante: con Cannavò e Melchiorri ancora in stand-by, l’ultimo nome attenzionato dalla dirigenza dorica è quello di Camillo Tavernelli, attaccante di proprietà del Cittadella dalla scorsa estate in prestito al Novara.

Sul giocatore è però da registrare l’interesse anche di Gubbio e Triestina, col club alabardato in leggero vantaggio. Il tempo comincia a stringere, così come continua a stringersi la cerchia di nomi: sistemati, almeno per il momento la difesa e il centrocampo, il ds Micciola da oggi tornerà a lavorare alacremente sull’attacco: di nomi ne sono stati fatti tanti, ma finora nessuno di quelli circolati è andato in porto. Kristoffersen della Salernitana si è accasato alla Virtus Verona, nel Girone A, mentre Marcello Sereni, il cui ritorno era stata poco più che una semplice suggestione, è passato al Fiorenzuola.

Certo, undici giorni sono tanti e può succedere ancora di tutto, in entrata come in uscita. In questo senso, l’indiziato principale alla partenza rimane Edoardo Ruani, sempre attenzionato dalla Vigor Senigallia in Serie D. Calma e gesso: sarà questa la linea con cui opererà la società fino al 31 gennaio.

La priorità al momento si chiama Gubbio: e così, mentre Micciola continua a lavorare incessantemente per consegnare a Colavitto i tasselli giusto, il tecnico di Pozzuoli prosegue nella preparazione di quella che sarà una sfida da cui passerà una buona fetta del campionato dei dorici.