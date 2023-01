Ancona: Bocic è il nome nuovo per l’attacco

Da ieri c’è un nome nuovo nella lista degli attaccanti che potrebbero fare al caso dell’Ancona, ed è quello di Milos Bocic, giocatore in forza al Frosinone ma di proprietà del Pescara. Bocic è nato nel 2000 a Belgrado ma è arrivato piccolissimo in Italia con la sua famiglia, in Friuli, a Martignacco, vicino a Udine. Proprio nell’Udinese ha cominciato a muovere i primi passi calcistici e con i bianconeri ha completato la trafila delle giovanili fino alla Primavera, prima di essere ceduto al Pescara. Con gli adriatici 21 presenze e un gol in serie B in due stagioni, quindi il passaggio in prestito alla Pro Sesto e nell’ultima stagione di nuovo a Pescara e poi con la Pistoiese dove ha messo a segno tre reti. Quest’anno il prestito al Frosinone dove ha trovato poco spazio, nove presenze di cui una sola volta da titolare, per un totale di circa 180’ più 4’ in Coppa Italia. Milos Bocic è un attaccante rapido e talentuoso, capace di giocare sia da centravanti sia da seconda punta o da esterno d’attacco. Un profilo davvero interessante, considerata anche la giovane età, anche se non sarebbe proprio un’alternativa a Spagnoli, ma sicuramente un’arma in più per le alternative d’attacco a disposizione di Colavitto. Come alternativa offensiva all’assenza di Spagnoli in questi giorni s’è fatto anche il nome dello spallino Nicola Rauti, di proprietà del Torino, centravanti cresciuto nelle file dei granata, anche lui classe 2000, giocatore dotato di buon fisico, che attualmente nella Spal del direttore ed ex dorico Fabio Lupo sta trovando poco spazio.

Anche lui, infatti, come Bocic, ha collezionato poche presenze: otto finora, più una in Coppa Italia, per complessivi 202’ in campo, pochi per un giocatore che lo scorso anno con il Pescara ha giocato 29 partite mettendo a segno 5 gol durante la stagione regolare, più una rete nelle tre presenze ai playoff. Un altro nome per l’attacco biancorosso resta quello del giocatore della Vis Pesaro Kevin Cannavò, siciliano classe 2000 anche lui, cresciuto nelle giovanili del Palermo, lo scorso anno 35 presenze a Pesaro condite da 8 reti, quest’anno 17 presenze e nessun gol. Nei giorni scorsi l’Ancona avrebbe parlato con la Vis Pesaro del giocatore, che è legato ai pesaresi da un contratto fino a fine giugno 2024.

Per quanto riguarda l’attacco, poi, anche se negli ultimi giorni sembra essere passato in secondo piano, resta sempre valido il nome del lungo centravanti della Salernitana, Julian Kristoffersen, norvegese classe 1997 che ha giocato spesso nelle nazionali giovanili del suo Paese e che nella Salernitana non sta trovando alcuno spazio, ma che molto poco ne ha trovato anche lo scorso anno in prestito al Cosenza in B. E poi c’è tutto il resto, dalla questione Iannoni e l’ipotesi difficile ma non impossibile di farlo tornare ad Ancona, agli altri nomi per centrocampo e difesa, alle possibili uscite. Ma intanto lunedì sera l’Ancona tornerà al Del Conero contro il Pontedera e le questioni di calciomercato sembrano slittare tutte alla prossima settimana.

Giuseppe Poli