Ancona, buona la prima: l’Entella acciuffa il pari Spagnoli illude e poi il palo ferma Energe

VIRTUS ENTELLA

1

ANCONA

1

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Bonini, Manzi, Parodi; Zappella (40’ st Di Mario), Tascone (17’ st Corbari), Petermann (40’ st Lipani), Mosti (17’ st Meazzi), Tomaselli; Disanto, Zamparo (26’ st Faggioli). A disp. Paroni, Gariti, Kontek, Clemenza, Siatounis, Banfi, Lancini. All. Volpe.

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Marenco (24’ st Pellizzari), Cella, Barnabà (37’ st Macchioni); Basso (24’ st Clemente), Paolucci, Gatto, Nador, Agyemang (31’ st Martina); Spagnoli, Cioffi (31’ st Energe). A disp. Vitali, Testagrossa, Useini, Kristoffersen, Bugari, Mattioli, Gavioli. All. Donadel.

Arbitro: Crezzini di Siena.

Reti: 15’ st Spagnoli, 21’ st Meazzi.

Note - Ammoniti: Mosti, Manzi, Barnabà, Macchioni; spettatori: 1289 compresi 167 anconetani, per un incasso di euro 8294; recuperi: 2’ + 6’; prima della partita osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario di Brandizzo.

Un punto a testa altissima per l’Ancona al Comunale di Chiavari: i dorici passano in vantaggio nella ripresa con Spagnoli, poi si fanno riprendere dal gran gol di Meazzi e nel finale potrebbero anche sorprendere i liguri ma il palo nega la gioia a Energe. E’ un ottimo pari, frutto di una partita giocata con grande energia, attenta in difesa, con coraggio ed equilibrio, e alla fine chi può recriminare sul risultato è sicuramente la formazione di Donadel. Ancona senza Peli, squalificato, e Dutu, infortunato, dall’altra parte squalificati Reali e l’ex RImini Santini. I dorici cominciano bene, sfidando l’Entella con un pressing molto alto.

Ne esce un primo tempo divertente con due squadre che si sfidano a viso aperto. Prima del quarto d’ora è Perucchini a metterci una pezza sulla conclusione di sinistro di Petermann. Poi attorno alla mezz’ora due occasionissime per l’Ancona, la prima la costruisce Nador che apre per Cioffi, palla per Basso che in area spreca calciando a lato. Poco dopo Cella se ne va, vede Paolucci e lo serve in area, il destro di quest’ultimo si perde sul fondo. E dopo il tentativo di Cioffi a giro, facile per De Lucia, ancora Perucchini in evidenza con una respinta su Zamparo.

Nella ripresa l’Entella alza subito il baricentro rendendosi pericolosa con un paio di occasioni da fuori area nel giro di pochi minuti. Ma l’Ancona risponde con il gol del vantaggio: Nador apre per Cioffi che di destro trova in area Spagnoli, per il bomber è un gioco da ragazzi metterla dentro da pochi metri. Il vantaggio però dura una manciata di minuti, perché Meazzi dal limite dell’area trova un gran gol all’incrocio sul quale stavolta Perucchini non può arrivare. Poi la girandola di cambi che non modifica gli assetti in campo, il gioco si fa frammentato. E l’occasione per vincere ce l’ha ancora l’Ancona che centra il palo con Energe, subentrato a Cioffi, la palla torna in campo e stavolta Spagnoli spreca. Nel finale Ancona arroccata a difesa del punto: perché il pari all’esordio in casa dell’Entella è un segnale di forza.

Giuseppe Poli