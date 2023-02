Ancona, caccia all’Entella e al terzo posto

La partita di domani pomeriggio al Del Conero contro l’Olbia è il primo di due spareggi che servono all’Ancona per mettere nel mirino l’Entella e cercare di superarlo. Con undici partite ancora da disputare nulla è impossibile, ma il primo obiettivo, quello più vicino ai dorici, è la conquista del terzo posto. Perché permetterebbe non pochi vantaggi in chiave playoff. Alla fase di post-season accedono 28 squadre, cioè quelle classificate dal secondo al decimo posto, più la vincente della Coppa Italia di serie C. Nel girone della vincente, naturalmente, la lista si allunga di uno slot. Visto che la finale sarà Juventus Next Generation-Vicenza lo slot in più riguarderà comunque il girone A. Detto questo, nel primo turno di playoff di girone, gara secca in casa della meglio classificata, si affronteranno le squadre dal quinto al decimo posto, con il consueto meccanismo: quinta contro decima, sesta contro nona e settima contro ottava. Le tre vincenti nel girone si ritroveranno al secondo turno di girone con la quarta, che affronterà la qualificata con la peggiore classifica al termine della stagione regolare, sempre in gara unica in casa della miglior classificata. La terza classificata del girone – ecco a cosa punta l’Ancona – entra nel turno successivo, il primo dei playoff nazionalie, con partite di andata e ritorno, e con cinque teste di serie tra cui, appunto, le terze classificate. L’Ancona, dunque, potrebbe entrare ai playoff da testa di serie, affrontando l’avversario deciso dai sorteggi.

L’importanza del terzo posto riguarderebbe anche il turno successivo, e sarebbe determinante, soprattutto, averlo conseguito nel migliore dei modi, perché l’Ancona a quel punto potrebbe ritrovarsi ancora testa di serie insieme alle seconde classificate, visto che i requisiti riguardano la regular season e sono: 1) miglior piazzamento in classifica nel proprio girone; 2) il maggior numero di punti acquisiti in classifica; 3) il maggior numero di vittorie conquistate e 4) il maggior numero di reti segnate. Al momento, infatti, l’Ancona ha 48 punti, più della terza e della quarta in classifica sia nel girone A sia nel B e ha più gol realizzati di tutte tranne il Pordenone che ne ha finora realizzati 43 contro i 42 dell’Ancona.

E’ chiaro, però, che tutto questo verrà conteggiato solo alla fine della stagione regolare, ma per l’Ancona arrivare il più in alto possibile mantenendo ottimi numeri potrebbe essere un fattore decisivo. Riguardo agli altri gironi: al nord Pro Sesto e Feralpisalò si contendono il primo posto, ma Pordenone, Lecco e Vincenza sono lì e i giochi sono assolutamente aperti. Al sud il Catanzaro non ha rivali, nonostante l’ultima sconfitta in casa della Viterbese, alle sue spalle a 10 lunghezze c’è il Crotone, quindi molto staccato il Pescara e ancora sotto l’Audace Cerignola che con le ultime due vittorie ha superato il Foggia. E’ presto per fare i conti e prendere le misure, ma intanto l’Ancona deve vincere le prossime due sfide al Del Conero. A cominciare da quella di domani con l’Olbia. Giuseppe Poli