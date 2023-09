Ancona, c’è la Juventus Next Gen. Cambi in vista per il centrocampo

Stasera al Del Conero arriva la Juventus Next Gen, la squadra delle promesse bianconere farcita di giocatori di grandi prospettive, e l’Ancona deve assolutamente riscattare la figuraccia di Cesena. Juve ancora a zero punti in classifica, ma non traggano in inganno le tre sconfitte rimediate finora dalla formazione di Massimo Brambilla, che in squadra vanta vere stelle, come l’attaccante diciottenne turco Kenan Yildiz, che ha già esordito con la Juventus in serie A contro l’Udinese, che ha giocato anche contro il Bologna e che è andato in panchina con la squadra di Allegri contro l’Empoli e la Lazio.

Vietato sottovalutare i piemontesi, insomma, la classifica non dice il vero e, tra l’altro, la Juve Next Gen – che finora ha perso a Pescara, di misura a Rimini negli ultimi minuti e ancora di misura e in extremis nell’unica partita giocata in casa ad Alessandria, contro la Spal – deve ancora recuperare una partita, quella contro la Recanatese. L’Ancona guarda in casa propria: nei giorni scorsi s’è lavata le ferite di Cesena, ha rialzato la testa, ha lavorato duro, anche perché l’appuntamento di stasera non lo può fallire. Perché c’è da lavare l’onta del 4-0 di Cesena, ma soprattutto perché i dorici devono riprendere quel percorso di crescita in cui crede la società quanto lo staff guidato da Marco Donadel. Perucchini sarà ancora una volta out, il suo recupero procede lentamente, ma procede: il problema muscolare agli adduttori si risolverà.

Intanto, però, l’Ancona manda nuovamente tra i pali Leonardo Vitali, ancora alle prese con una microfrattura alla mano, proprio come contro il Pineto e a Cesena. Davanti a lui la difesa a tre dovrebbe vedere in campo Marenco, Cella e Barnabà, Pellizzari è disponibile, Dutu s’è allenato sempre ma ancora non è al top della condizione.

Qualche differenza, rispetto a Cesena, si potrebbe vedere a centrocampo, la linea a cinque potrebbe essere composta da Peli e Agyemang esterni e, in mezzo, capitan Gatto supportato da Nador e Paolucci. In attacco Cioffi non è al top e dovrebbe andare in panchina, al suo posto dovrebbe scendere in campo Energe insieme a Spagnoli.

Ma più degli interpreti, contro la fisicità e la tecnica della Juventus Next Generation, conteranno l’approccio alla partita, la determinazione, l’intensità che i dorici sapranno esprimere davanti al loro pubblico. C’è da riprendere la strada giusta e farlo contro la Juve avrebbe davvero un bel sapore.

Giuseppe Poli