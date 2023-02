Ancona cerca riscatto con l’Halley Matelica

La Luciana Mosconi si appresta ad affrontare l’Halley Matelica, domani alle 18 al Palasport di Castelraimondo. Dorici reduci dallo scivolone interno contro l’Empoli, in una delle più brutte prestazioni stagionali, matelicesi reduci, invece, dal blitz di Piacenza che, vista la classifica, non solo dà grandi motivazioni all’Halley ma mette anche in guardia proprio la Luciana Mosconi, che si trova a pari punti proprio con il Piacenza e poi anche con Ozzano. La squadra di Piero Coen troverà un Matelica motivatissimo, dopo la prova di Piacenza in cui ha messo in mostra per tre quarti di gara tutte le sue qualità, con Gallo, Enihe e Riccio in doppia cifra e con una grande prestazione di squadra. Da parte anconetana una partita, quella contro l’Empoli, in cui è davvero andato tutto storto, un pomeriggio no per Panzini e compagni che s’è concluso con la seconda sconfitta interna stagionale, dalla quale la formazione di Piero Coen ha tutta l’intenzione di riscattarsi subito, proprio a cominciare da domani nel derby contro il Matelica. Dopo il ko contro l’Andrea Costa è giunto anche quello contro l’Empoli: eppure il 2023 sembrava essere cominciato sotto buoni auspici, poi le due sconfitte consecutive contro formazioni che sulla carta sono alla portata del quintetto anconetano. Ora c’è il derby, gara sempre insidiosa, che gli anconetani all’andata si sono aggiudicati 94-79..