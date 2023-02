Ancona-Cesena lunedì 20 marzo

Il big match al Del Conero, tra Ancona e Cesena, è stato spostato a lunedì sera 20 marzo per permettere la diretta su Rai Sport. Sarà l’incontro clou della 14ma giornata di ritorno, e lo slittamento di 48 ore permetterà all’Ancona – ma anche al Cesena – di rifiatare al termine di una settimana densa di appuntamenti, che vedrà l’Ancona scendere in campo sabato 11 in casa contro il San Donato Tavarnelle alle 17.30, quindi martedì 14 alle 21 a Imola. E poi sei giorni per preparare la sfida al Cesena che inizialmente era prevista per sabato alle 17.30 e che sarà trasmessa in diretta, appunto, anche su Rai Sport.