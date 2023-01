Ancona chiama Salerno: Iannoni e Kristoffersen

Il recupero di Alberto Spagnoli procede con cautela, il bomber ha ripreso ad allenarsi ma con un lavoro progressivo e individuale, non si allenerà con la squadra né questa né la prossima settimana. La società non vuole rischiare nulla e vuole riportare in condizione il giocatore con gradualità. Mentre il resto della squadra si allena al Paolinelli – assente solo Bianconi, febbricitante – la società pensa al mercato. Con due priorità, che sono quella di portare in biancorosso un centravanti duttile, che possa avere caratteristiche di gioco simili a quelle di Spagnoli, e in questo ruolo il nome più gettonato è quello dell’attaccante norvegese Julian Kristoffersen, e di riportare ad Ancona Edoardo Iannoni. Non è un caso che entrambi i giocatori siano della Salernitana, e che dunque Francesco Micciola stia trattando con la società campana su due fronti. Kristoffersen è un attaccante norvegese molto forte fisicamente, alto 195 cm, che ha giocato anche nelle nazionali giovanili del suo Paese, compresa l’under 21. E’ arrivato in Italia quasi due anni fa, a Salerno, i granata l’estate successiva lo hanno dirottato in B al Cosenza, quindi di nuovo alla Salernitana in serie A, dove però ha collezionato solo una presenza e tre panchine. Kristoffersen tra serie A e serie B non ha mai segnato, ma il venticinquenne è un profilo che piace all’Ancona perché è un giocatore che potrebbe alternarsi a Spagnoli con quelle caratteristiche di gioco che non hanno né Moretti né Mattioli, e qualora il giocatore decidesse di scendere nuovamente di categoria l’accordo potrebbe andare in porto. L’altra priorità è quella di Edoardo Iannoni. Rivederlo con la maglia biancorossa non è un sogno, ma un obiettivo concreto e realizzabile. Iannoni, romano classe 2001, dopo l’ottimo campionato con l’Ancona dello scorso anno è stato girato in prestito dalla Salernitana al Perugia, dove però sta trovando poco spazio: quattro partite da titolare, cinque subentrato dalla panchina, altre sette senza mai giocare, più due volte non convocato e una volta squalificato. Insomma, un campionato in cui Iannoni stenta a mettersi in mostra, tra l’altro in un Perugia che naviga in cattive acque. Iannoni ad Ancona s’è trovato bene e ha mostrato tutte le sue qualità e con l’infortunio a Michael D’Eramo la società biancorossa ha assoluta necessità di rinfoltire la rosa, a partire proprio dagli attuali assenti, che sono appunto D’Eramo e Spagnoli.

L’ex dorico è una sicurezza, ma al pari del centravanti norvegese dovrebbe accettare di scendere di categoria e questo potrebbe costituire il principale ostacolo alla buona riuscita dell’operazione. Facile, a questo punto, che l’Ancona che lunedì sera nel posticipo delle 20.30 affronterà il Pontedera per la seconda giornata di ritorno sia la stessa che ha chiuso in parità il match del 23 dicembre a Siena. La gara di lunedì sarà diretta dall’arbitro Roberto Lovison di Padova, insieme a lui gli assistenti Alessandro Parisi di Bari e Giorgio Ermanno Minafra di Roma, quarto ufficiale Andrea Ancora di Roma.

Giuseppe Poli