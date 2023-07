Ancona, colpo a sorpresa: ecco Stefano Cella Il nuovo centrale arriva dalla Cremonese

Ecco il difensore centrale, giovane ma anche esperto, abituato a giocare nella difesa a tre e bravo nella costruzione della manovra: è Stefano Cella ed era atteso in biancorosso, di lui mancava solo l’identikit. E’ l’acquisto che l’Ancona voleva mettere a segno dopo la partenza di Bianconi per Lecco. Altri difensori arriveranno, intanto il diesse Micciola s’è assicurato le prestazioni del promettente giocatore classe 2001 cresciuto nella Cremonese: "Gioventù, tecnica e fisicità: è questo l’identikit del nuovo difensore biancorosso – recita la nota della società diffusa nel pomeriggio di ieri –. Il giocatore è ufficialmente dell’Ancona che ha acquistato a titolo definitivo il diritto alle sue prestazioni sportive dalla Cremonese. Cella ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026. Con le sue qualità tecniche e fisiche, 185 cm di altezza, Cella rappresenta al meglio il profilo del difensore moderno di talento. Destro naturale, possiede capacità tecniche da vero e proprio centrocampista e una buonissima facilità di calcio. Abile nella prima costruzione, preciso negli appoggi e in possesso di una importante regia lunga, ma anche bravo nel gioco aereo". Insomma, l’Ancona si aspetta grandi cose da lui. Cella nasce a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, il 19 aprile 2001, cresce nel settore giovanile della Cremonese, prima di trasferirsi a Gozzano, in serie D. Da luglio 2021 entra a far parte della Virtus Verona, in prestito. In serie C con i veronesi nelle ultime due stagioni ha collezionato 70 presenze, 35 il primo anno, 31 il secondo e poi 4 ai playoff, in cui la Virtus è uscita nel doppio confronto con il Pescara. Con la Virtus Verona Cella ha giocato da difensore centrale in mezzo alla difesa a tre, ma anche come mediano davanti alla linea difensiva (tre partite in tutta l’ultima stagione). Il giocatore vanta un’ottima quotazione su Transfermark, più che raddoppiata negli ultimi due anni in cui Cella ha vestito la maglia della Virtus. "Chiudiamo un’operazione onerosa e importante e per questo ringrazio il nostro presidente Tony Tiong – ha detto il direttore sportivo Francesco Micciola a commento dell’operazione –. Cella era un obiettivo che seguivo da tempo, sono sicuro che il ragazzo non tradirà le attese. Le nostre manovre sono ragionate e in linea con le idee della società e del mister. Vogliamo fare le cose con calma ma fatte bene". Giuseppe Poli