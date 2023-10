Ancona, conta soltanto vincere. Contro il Rimini svolta obbligata

Vincere, senza se e senza ma. Niente alibi o scuse per assenti, episodi negativi, sfortuna o decisioni arbitrali. Oggi a Rimini l’Ancona deve fare il pieno, e non perché il Rimini è ultimo in classifica e reduce da tre sconfitte consecutive – questo casomai rappresenta un campanello d’allarme anche perché l’ultimo 4-0 a Pontedera brucia ancora –, ma perché la partita è alla portata dei dorici e, soprattutto, perché l’Ancona deve dimostrare una volta per tutte di che sostanza è fatta.

Finora un pari all’esordio a Chiavari contro una squadra in crisi in una prima giornata di campionato che dice ben poco, poi la prima sconfitta in casa con il Gubbio, il primo successo stiracchiato contro il Pineto, due sconfitte consecutive a Cesena e ancora in casa contro la Juve Next Gen, poi la fortunosa vittoria di Olbia, il deludente pareggio con gol incassato in extremis contro la Vis Pesaro e, infine, la quarta sconfitta in otto partite, quella di Carrara, ancora con un gol in pieno recupero. Se l’Ancona c’è, insomma, lo deve dimostrare oggi a Rimini. Otto punti in altrettante gare sono una media da retrocessione, la classifica a un punto dai playout, con la Juventus Next Gen che insegue ma con una partita in meno, la dice lunga su quanto stentata sia stata questa prima parte di campionato. Un cammino troppo misero per una squadra che punta ai playoff. Deludente per la società come per la tifoseria. E’ un’Ancona che ha alternato prove sufficienti ad altre decisamente meno, ma che non ha mai convinto sino in fondo, non tanto per l’impegno profuso dei singoli giocatori, che non è mai venuto meno, quanto per il gioco che esprime – o che, piuttosto, sarebbe meglio dire che non riesce a esprimere – la squadra. Donadel, che in questa partita si gioca la permanenza sulla panchina dorica, recupera Gatto, pronto per entrare probabilmente nella ripresa, e Cella, che invece dovrebbe andare in campo sin dall’inizio, ma deve fare a meno degli squalificati Barnabà e Peli. Dall’altra parte un Rimini in campo con l’ex Tofanari ma senza l’altro ex, Delcarro, infortunato e out al pari di Marchesi e Cernigoi. I romagnoli sono alla seconda partita della gestione del neo mister Troise e dopo la débacle di Pontedera sembrano decisi a reagire alle tre sconfitte consecutive sfruttando anche il fattore campo favorevole. Lo scorso anno finì 2-1 per il Rimini ma erano due squadre completamente diverse, basti pensare che solo tre giocatori dell’undici dorico di quella partita figurano ancora in squadra. Quello di oggi è un esame senza ricorso in appello, per l’Ancona come per Donadel che per l’occasione saranno ancora una volta supportati dai propri tifosi, circa seicento attesi a Rimini. Giuseppe Poli