Ancona, contratto biennale a Camigliano

di Giuseppe Poli

Ieri pomeriggio l’Ancona ha ufficializzato l’arrivo di Agostino Camigliano, difensore centrale mancino di 188 centimetri, classe 1994 ex Reggiana e proveniente dal Cosenza, dove finora aveva trovato pochissimo spazio. E’ l’inserimento di esperienza e di qualità che sigilla la difesa dorica, ora con un pacchetto di centrali di assoluto valore. Probabilmente la squadra lascerà andare Fantoni, in prestito dal Vicenza, che sarebbe in cerca di maggior spazio per esprimere le sue qualità. Agostino Camigliano arriva a titolo definitivo con un contratto biennale fino a giugno 2025: ecco come è nata la trattativa: "E’ stata una scelta molto veloce – racconta Camigliano – ho saputo a metà dicembre dell’interessamento dell’Ancona, tramite il contatto con il direttore, ero alla ricerca di un progetto che potesse avere continuità continuità". Le caratteristiche: "Finora ho ricoperto il ruolo di difensore centrale, sia nella difesa a tre sia a quattro, e ho giocato anche da terzino sinistro. Sono pronto ad ascoltare le richieste del mister, so che quest’anno ha utilizzato entrambi i moduli". Cosa sa dell’Ancona: "Lo scorso anno ero a Reggio Emilia, l’Ancona sta portando avanti un lavoro cominciato molto bene, già lo scorso anno insidiava le prime posizioni, mi è rimasto impresso il gioco di Colavitto, la capacità di attaccare gli spazi, è una società in crescita, con ottime prospettive, cose che mi hanno spinto a sposare il progetto. Vengo con la massima umiltà, cercando di portare l’esperienza che ho accumulato negli anni. Di compagni ne conosco parecchi ma da avversari, ho giocato solo con Gatto, in nazionale under 20". Con l’arrivo di Camigliano il mercato di gennaio ha appena socchiuso la sua porta: la squadra attende l’innesto di un paio di centrocampisti e di un attaccante. Mentre Ancona e Perugia continuano a dialogare sul tema di Edoardo Iannoni – mezzala classe 2001 che s’è messa in luce proprio con la maglia dorica nello scorso campionato – si fa avanti l’ipotesi di portare ad Ancona Federico Melchiorri. L’attaccante originario di Treia, centravanti di 186 centimetri nato nel 1987, nella sua vita calcistica ha subito diversi infortuni che lo hanno costretto anche a fermarsi e a ripartire dall’Eccellenza, proprio nell’anno della finale di Coppa Italia giocata contro l’Ancona di patron Marinelli a Civitanova, per poi tornare nelle categorie che merita, anche in serie A con il Cagliari nella stagione 2016-17 con dieci presenze e tre gol. Poi lo scorso anno a Ferrara, 27 presenze e cinque gol con la Spal, quest’anno quattro gol a Perugia tra campionato e Coppa. Restano comunque aperte anche le strade che portano a Kevin Cannavò, attaccante classe 2000, attualmente alla Vis Pesaro, e Alessandro Piu, attaccante classe 1996 della Pro Patria. Intanto è aperta la prevendita per la partita di domenica a Fiorenzuola, dove arbitrerà Gabriele Restaldo di Ivrea, assistenti Leonardo Tesi di Lucca e Edoardo Maria Brunetti di Milano, quarto ufficiale Maicol Guiotto di Schio.