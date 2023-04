Ancona, contro il Rimini per rialzare la testa

di Giuseppe Poli

E’ la prima partita della gestione Donadel e l’Ancona deve e vuole onorarla nel migliore dei modi. Oggi al Del Conero arriva il Rimini degli ex Delcarro e Tofanari e i dorici hanno l’occasione di tornare al successo davanti al loro pubblico, quel successo che manca dalla partita contro il San Donato Tavarnelle dello scorso 11 marzo, partita finita 3-0 con i gol Di Massimo, Petrella e Melchiorri. In un mese ne è passata tanta di acqua, sotto i ponti, ma l’Ancona ha raccolto pochissimo, appena due punti in cinque partite, quelle in cui è uscita sconfitta a Imola e contro il Cesena, ha pareggiato a Sassari e con la Carrarese, per poi perdere ancora nell’incredibile resa di Alessandria. L’Ancona è stata risucchiata in un vortice di negatività, sfortuna, episodi avversi, partite e decisioni sbagliate, un vortice che ha finito per farla scivolare al settimo posto e che è costato la panchina a Gianluca Colavitto. La squadra aveva bisogno di una sferzata d’aria nuova per rialzare la testa, per potersi rimettere in carreggiata, per tornare a sorridere e, soprattutto, per ritornare a vincere giocando come in altre circostanze ha dimostrato di saper fare, e per ridare le giuste energie al gruppo la società ha deciso di cambiare guida affidando l’incarico a Marco Donadel. Se e quanto il compito del nuovo tecnico possa essere semplice e, soprattutto, possa dare i suoi frutti a cinque giorni dal suo arrivo all’Ancona, lo dirà oggi il campo. Tutto dipenderà dalla risposta che sapranno dare i biancorossi contro il Rimini. Di fronte un avversario che non sta attraversando un gran momento, ma che in questa stagione ha già fatto male ai dorici sia in Coppa sia in campionato. Una ragione in più, per l’Ancona, per cercare una vittoria che potrebbe permetterle di agganciare il sesto posto, vantaggio non da poco in chiave playoff. Marco Donadel deve fare a meno degli squalificati Mondonico e De Santis e dell’infortunato Gatto, mentre recupera in extremis Petrella che dovrebbe sedersi in panchina. In settimana s’è visto poco delle intenzioni del nuovo mister che, davanti al rientrante Perucchini, dovrebbe affidarsi oggi a una difesa a tre composta da Fantoni, Camigliano e Brogni, centrocampo a quattro con Mezzoni e Martina esterni e Prezioso e Simonetti mediani, più avanti Di Massimo dietro a Melchiorri e Spagnoli. Un’alternativa potrebbe essere quella che Donadel schieri Paolucci mediano al posto di Simonetti, spostato più avanti insieme a Di Massimo, con Spagnoli unico centravanti. In questo caso Melchiorri sarebbe pronto a subentrare a partita in corso, ma il bomber sta bene, al di là della fasciatura al gomito che ne limita un po’ i movimenti, difficile ma non impossibile che Donadel se ne voglia privare. Ma come ha spiegato lo stesso allenatore nella conferenza di presentazione di martedì scorso, oggi più del modulo conterà la fame di vittoria e l’intensità e la determinazione che la squadra riuscirà a mettere in campo. Dall’altra parte nel Rimini di Gaburro assenti lo squalificato Panelli e l’infortunato Gigli.