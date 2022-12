Ancona, D’Eramo operato: intervento riuscito

di Giuseppe Poli

Quella che festeggia e guarda oltre i fuochi d’artificio di fine anno è un’Ancona che non può non volgere lo sguardo anche alle sue spalle, a questo 2022 che ha portato alla guida della società Tony Tiong, ma soprattutto a tutto ciò che è successo da settembre a oggi, in queste venti giornate di campionato che hanno spinto i dorici a tagliare il traguardo delle festività al settimo posto in classifica. L’Ancona si ritroverà il 2 gennaio per la ripresa degli allenamenti, in vista del primo appuntamento del 2023, quello di lunedì 9 gennaio in casa contro il Pontedera. Lo farà recuperando giocatori importanti, come Lorenzo Paolucci, già convocato nelle ultime due partite ma assente, in pratica, da tredici turni, e come Alberto Spagnoli, il bomber che a causa di una distorsione al ginocchio ha saltato gli ultimi appuntamenti di campionato, ma che, complici anche le festività, dovrebbe poter tornare ad allenarsi con la squadra con il nuovo anno. Saranno loro, insieme al recuperato Mirco Petrella, i giocatori che costituiranno i primi "acquisti" del mercato invernale, nel senso, naturalmente, che il loro ritorno in squadra potrebbe davvero portare all’Ancona quello che le è mancato finora e costituire la cosiddetta quadratura del cerchio. Anche se i biancorossi dovranno comunque fare a meno fino alla fine della stagione di Michael D’Eramo, operato ieri a Perugia al tendine rotuleo del ginocchio sinistro in seguito al grave infortunio patito venerdì scorso a Siena. Il centrocampista, infatti, è stato operato a Perugia dal professor Auro Caraffa, specialista di traumatologia e ortopedia. L’intervento, che è durato settanta minuti, è perfettamente riuscito. Oggi il giocatore sarà dimesso e nei prossimi giorni, sempre a Perugia, si dovrà sottoporre a una visita di controllo. "Ringrazio il professor Caraffa e il suo staff per la disponibilità – ha detto il direttore generale dell’Ancona, Roberta Nocelli –. Michael è stato operato in tempi rapidissimi e, viste le festività, non era così scontato". Quel che è certo, comunque, è che da qui a giugno D’Eramo non ci sarà. La sua sostituzione – difficile, visto che il giocatore può ricoprire diversi ruoli – fa parte di quelle scelte che la dirigenza dovrà effettuare sul mercato di gennaio, dunque tra pochi giorni. Come confermato dallo stesso direttore sportivo Francesco Micciola nei giorni scorsi, saranno festività dal telefono bollente. Per riuscire a portare giocatori ad Ancona – si parla di un paio di centrocampisti e un attaccante – ma anche per farne uscire almeno uno. E dunque per potenziare la rosa attraverso innesti mirati che rispondano alle logiche di gioco di Colavitto e che permettano di allungare un po’ la rosa senza alterarne gli equilibri e ampliare le alternative a disposizione del tecnico. Alcuni dei nomi che potrebbero rendersi disponibili per l’Ancona potrebbero essere gli stessi già posti sotto la lente la scorsa estate: per l’attacco l’anconetano Daniele Paponi, punta del Bari, a centrocampo il ventiseienne della Lucchese, Giorgio Tumbarello.