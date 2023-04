Ancona determinata, battuto il Volley 79

3

VOLLEY 79 CIVITANOVA

0

BONTEMPI THE BEGIN HOTELS : Rosa 6, Sabbatini, Larizza 5, Giombini, Silvestrelli, Albanesi, Gasparroni, Marconi 9, Schiavoni, Durazzi 10, Tomassetti 10, Magini, Bugari, Santini 17. All. Della Lunga.

VOLLEY 79 CIVITANOVA: Areni A., Areni C, Ramadori 5, Papa, Leoni 15, Palazzesi 7, Faini 2, Caciorgna 1, Magnanini, Stefanelli, Bernacchini 18, Maccaroni, Menichelli 2. All. Bernetti.

Arbitri: Albergamo e Valenti.

Parziali: 25-18, 25-20, 25-23.

Dopo la disfatta di Loreto Ancona non può sbagliare di nuovo e si prende tre punti nella sfida casalinga contro il Volley 79 Civitanova. La formazione di coach Della Lunga riprende così la corsa in classifica con una vittoria al PalaBrasili davanti al proprio pubblico. Buono l’atteggiamento dei dorici, scesi in campo subito e determinati a conquistare la vittoria. Primo set equilibrato in avvio, poi i biancorossi alzano l’intensità della difesa rintuzzando poi nel secondo parziale il tentativo di rientro degli avversari. Equilibrio nel terzo set, ma poi le qualità degli anconetani prevalgono per il 3-0 finale.