Ancona di nuovo capitale con gli atleti paralimpici

Ancora Campionati Italiani nella Dorica. In questo fine settimana spazio agli atleti Paralimpici di atletica leggera. Da oggi a domenica, tre giorni intensi di gare per la 18a edizione consecutiva, l’11a organizzata dall’Anthropos del presidente Nelio Piermattei, "una manifestazione che non smette di crescere" dice Piermattei. Una kermesse che, dopo la pandemia, è tornata più forte di prima. Anche quest’anno sarà aggiornato il record di iscritti. Dopo l’edizione 2022 con 317 partecipanti si toccherà il tetto dei 351 atleti, di cui 186 (tra indoor ed outdoor) per la Fispes e 165 per la Fisdir. In calendario da oggi a domenica il consueto triplice evento con i Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Indoor Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), i Campionati Invernali di Lanci Fispes, validi anche come 1a tappa della Coppa Italia e i Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Indoor Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Il via agli eventi oggi al Campo Conti (ore 14:30) e al Palaindoor (ore 15). Via alla Fisdir domani alle ore 15. Per gli atleti è la prima uscita ufficiale di una stagione, quella 2023, che vedrà in calendario i Mondiali a luglio in ottica IPC e i Global Games a giugno in ottica VIRTUS, eventi che si terranno entrambi a Parigi. Le prestazioni ottenute nel tricolore saranno valide per i ranking internazionale. Grandi nomi vorranno essere protagonisti nella Dorica. In ambito Fispes spiccano Manu Maxcell (T64), Lorenzo Marcantogni (T63), Riccardo Bagaini (T47) Ndiaga Dieng (T20), Francesca Cipelli (T63), Martina Caironi (T63), Ambra Sabatini (T63), Monica Contraffatto (T63), Giuliana Chiara Filippi (T64). In ambito Fisdir per la classe II1 spiccano Ndiaga Dieng, Luigi Casadei, Raffaele Di Maggio, Fabrizio Vallone e i componenti la staffetta campione e primatista del mondo, mentre per la classe II2 Chiara Zeni, Nicole Orlando, Andrea Piacentini, Stefano Lucato, Daniel Gerini e i componenti le staffette 4x100 e 4x400 campioni e primatisti del mondo. "L’ulteriore aumento di adesione di quest’anno è motivo di grande soddisfazione e ripaga il generoso e costante impegno della società Anthropos" fanno sapere i rappresentanti della città dorica, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e l’Assessore allo sport Andrea Guidotti in sede di presentazione dei tricolori. "I Campionati italiani paralimpici rivestono un ruolo importante. Non solo in ambito sportivo, ma hanno anche una valenza turistica" il pensiero di Chiara Biondi, assessore regionale allo sport. Simone Rocchetti, presidente della Fidal Marche, sottolinea che il Palaindoor, è la casa dell’atletica italiana a 360 gradi, da sempre legato al mondo paralimpico per aver ospitato fin dall’inizio questo evento che qui è nato e qui si è svolto in tutte le sue edizioni".