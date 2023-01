Ancona, Dutu e Kristoffersen le ultime idee

Si aperta ieri la sessione invernale di calciomercato: una finestra che può regalare all’Ancona diverse opportunità, tenuto conto soprattutto della situazione infortunati. Resta sempre vivo l’interesse per Iannoni: il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno ad Ancona, alla luce dell’ottimo rendimento avuto la scorsa stagione, ma la trattativa per un suo ritorno resta comunque complicata, tenuto conto della forte concorrenza del Pescara. L’ultimo nome che circola da queste parti è quello del rumeno Eduard Dutu, centrale di proprietà della Fiorentina, che è alla ricerca di continuità dopo lo scarsissimo minutaggio che gli ha riservato Filippo Inzaghi alla Reggina. Non solo Iannoni: Micciola ha buttato un occhio in casa Salernitana anche per monitorare l’attaccante norvegese Julian Kristoffersen, che sembra però restio a trasferirsi in Serie C, dal momento che ha già rifiutato Gelbison e Avellino. Per quanto riguarda i movimenti in uscita invece, i nomi sulla lista dei partenti rispondo al momento a quelli di Giorgio Brogni e Edoardo Ruani: il primo chiede più spazio ed è già finito nel mirino della Lucchese (che potrebbe offrire come contropartita Giorgio Tumbarello), mentre il secondo, da poco rientrato dal prestito alla Lucchese, difficilmente resterà alle dipendenze di Colavitto in questa seconda parte di stagione. Insomma, c’è già abbastanza carne al fuoco per Micciola, che mai come quest’anno a gennaio sembra essere operativo, sia in entrata che in uscita: del resto, è stato lo stesso direttore ad affermare, non più tardi di quarantotto ore fa, che verranno valutate tutte le oppurtunità che questa sessione dovesse offrire. Anche perché c’è un fattore da non trascurare: la rosa dell’Ancona, ora come ora, potrebbe anche andare bene così, ma i continui infortuni che hanno bersagliato quest’anno la formazione dorica, costringono la dirigenza ad intervenire con una certa urgenza, visto e considerato che c’è un piazzamento playoff da consolidare. Lunedì la squadra sarà attesa dal posticipo della seconda giornata di ritorno contro il Pontedera, ma è innegabile che uno sguardo sia anche rivolto al calciomercato. E’ chiaro che un solo innesto al momento non può bastare, perché la coperta comincia ad essere corta: ecco che allora potrebbe essere rispolverata qualche seconda linea, nella speranza che il mese di gennaio porti in dote a Colavitto qualche rinforzo di spessore e, soprattutto, il rientro di qualche pedina fondamentale come bomber Spagnoli, di cui in questo momento si sente terribilmente la mancanza. Certo, la situazione riguardante l’infermeria non gioca sicuramente a favore del mister, che l’anno scorso, di questo periodo, poteva contare su una rosa quasi al completo e sull’arrivo dall’Olbia del centrocampista Luca Palesi (che poi più avanti si ruppe il legamento del ginocchio): ma se l’anno scorso si è spesso posto il problema dell’abbondanza, con giocatori anche in sovrannumero, quest’anno, arrivati a questo punto della stagione, il gruppo squadra comincia a restringersi. Micciola at work...

Gianmarco Minossi