Ancona e Fabriano, guai a perdere la bussola

FABRIANO

Dopo la vittoria contro l’Andrea Costa Imola battuta per 79-73 la Ristopro Fabriano di coach Daniele Aniello mantiene il terzo posto in classifica. Un successo difficile, maturato soprattutto nell’ultimo quarto, quando in mezzo alle difficoltà è riuscita a riemergere e far sua la partita con il duo Papa-Gulini implacabili dalla lunetta. È stata una partita giocata con intensità, durezza, agonismo e clima sugli spalti tra due "piazze" che poco più di venti anni fa si affrontavano in serie A1. La Ristopro ha superato Imola guidata in cabina di regia da uno strepitoso Stanic (27 punti), affiancato da Verri (16) e Papa (10). Tutti hanno contribuito al successo finale con i senior che hanno disputato una partita eccellente e con il trio under Gulini-Azzano-Gianoli che stanno conquistando con merito sempre più spazio nel quintetto. Peccato l’assenza di Fall, ormai pronto a ritornare sul parquet e affrontare la prossima partita in trasferta contro la Tiger Romagna. "Contro Imola – esordisce coach Daniele Aniello – abbiamo giocato senza un giocatore importantissimo come Fall, poi ha inciso la prematura situazione falli di Papa. Credo che ancora una volta abbiamo dimostrato di essere duri nei momenti difficili e di fare giocate di energia e intelligenza cestistica a livello di lettura nei momenti importanti con una grande personalità". "La Tiger Romagna – continua l’allenatore cartaio – è una squadra che ha cambiato allenatore a stagione in corso ed è un team che di solito ti mette davanti due o tre difese tattiche ad ogni partita e che ha integrato nel roster un giocatore come Lombardo che è un terminale importante così come lo sono Brighi e Lovisotto.Giocheremo a Santarcangelo e sarà importante non abbassare mai assolutamente la guardia".

Angelo Campioni