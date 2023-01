Ancona: è il giorno di Federico Melchiorri

E’ il giorno di Federico Melchiorri che oggi sarà annunciato ufficialmente dall’Ancona. Lo staff del giocatore originario di Treia e proveniente dal Perugia s’era incontrato mercoledì con la società dorica, tutti i dettagli dell’accordo sono stati chiariti ieri mattina e a quel punto i procuratori di Melchiorri sono partiti per Perugia per svincolare l’attaccante. Che dunque oggi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ancona e che nel pomeriggio sarà già a disposizione di Gianluca Colavitto. E’ il felice e atteso epilogo di una trattativa nata diversi giorni fa ma che poi s’era raffreddata. L’Ancona era andata anche verso altre direzioni, possibili accordi che per una ragione o per l’altra non si erano concretizzati, come quello con Kevin Cannavò e poi quello con Davide Merola, trattative reali e concrete che però non erano andate a buon fine. Quella con Federico Melchiorri, però, era una questione rimasta sotto la cenere, che s’è improvvisamente ravvivata proprio mercoledì scorso dopo il definitivo no di Merola all’Ancona, nonostante la proposta della società dorica fosse la migliore rispetto a tutte le altre pervenute allo staff del giocatore di Santa Maria Capua Vetere. Così è ripartito l’inseguimento a Melchiorri, 71 gol realizzati tra i professionisti, cui vanno aggiunti quelli segnati nei campionati di Eccellenza e serie D di Tolentino e Macerata. E stavolta l’incontro è andato a buon fine. Ieri sono stati messi a punto dalle parti tutti i dettagli dell’operazione, quindi il viaggio degli agenti di Melchiorri a Perugia per ottenere lo svincolo che gli permetterà oggi di firmare con l’Ancona.

Per il trentaseienne originario di Treia e cresciuto nelle file del Tolentino, con importanti trascorsi in serie A e B e, di mezzo, una malattia che lo ha costretto, tredici anni fa, a ripartire dai dilettanti, l’arrivo ad Ancona rappresenta anche un avvicinamento a casa, ma non solo. Gli obiettivi ambiziosi della società, infatti, la possibilità di giocare da centravanti come da seconda punta o da esterno, la propensione offensiva del gioco di Colavitto, sono tutti aspetti che avranno inevitabilmente pesato sulla decisione del giocatore e del suo entourage. Come pure convinto la società di Tiong e Canil, che da Melchiorri si aspetta quella qualità, quell’esperienza e quella professionalità che sono ormai parte integrante del dna dell’attaccante ex Perugia. Mancano pochi giorni alla chiusura del mercato, l’ipotesi che anche Iannoni lasci Perugia per approdare all’Ancona si fa sempre più remota, ma non è tramontata definitivamente. All’Ancona sono approdati, nell’ordine, prima Camigliano, poi Basso e adesso anche Melchiorri, i tre giocatori, uno per reparto, che si attendeva Colavitto. Uno tra Bianconi e Fantoni dovrebbe salutare l’Ancona per trovare maggior spazio altrove. Il calciomercato che chiude martedì prossimo, proprio quando l’Ancona sarà di scena a Montevarchi, sembra concluso, almeno per i biancorossi. Ma con Melchiorri è davvero una chiusura con il botto.

Giuseppe Poli