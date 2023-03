Ancona, è un ruggito da piani alti

(4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico (23’ st De Santis), Camigliano (34’ st Fantoni), Martina; Simonetti, Gatto, Paolucci; Petrella (1’ st Lombardi), Melchiorri (14’ st Mattioli), Di Massimo (14’ st Spagnoli). A disp. Vitali, Moretti, Ruani, Pecci, Brogni, Barnabà, Basso.

All. Colavitto.

S.DONATO TAVARNELLE (4-4-2): Biagini; Carcani, Siniega, Gorelli, Rossi E. (30’ st Montini); Regoli, Bovolon (30’ st Viviani), Rossi A. (1’ st Sepe); Gerardini, Marzierli (15’ st Noccioli), Galligani (14’ st Longhi). A disp. Cardelli, Calamai, Borghi, Bianchi, Contipelli, Pezzola, Gjana.

All. Ghizzani-Buzzegoli.

Arbitro: D’Eusanio di Faenza.

Reti: 6’ Di Massimo (rig.), 18’ Petrella, 1’ st Melchiorri.

Note - Ammoniti: Perucchini, Sepe;

spettatori: 2000 compresa quota abbonati, per un incasso di euro 13598;

recuperi: 2’ + 4’; prima della partita un minuto di silenzio in memoria delle vittime del naufragio di Cutro; durante il 1°t. intervento dei volontari della Croce Gialla in curva nord per il malore di una ragazza, poi rientrata a casa

Un’Ancona vigorosa quanto sprecona ritrova il successo rifilando tre gol al San Donato. La partita è decisa dal rigore su Paolucci trasformato da Di Massimo nei primi minuti, perché il gol dà fiducia all’Ancona e mette subito la gara in salita per i toscani, ma i dorici potrebbero fare molto di più di quello che riescono a mettere a terra. La giornata è calda, il pubblico pure – nonostante il numero di spettatori non sia entusiasmante –, l’ideale per i biancorossi che conquistano tre punti cristallini facendo il pieno d’autostima in vista della prossima partita di Imola. Ma quanti gol gettati al vento: due nel primo tempo, quattro nella ripresa. L’Ancona potrebbe asfaltare il San Donato, invece è costretta ad accontentarsi di un tris. D’altra parte a una squadra che viene da un momento difficile non si può chiedere la luna. Ma la cattiveria in area di rigore non sembra proprio nel suo dna. Di positivo c’è che, comunque, oltre ai punti, ai tre gol, ai ritrovati centri dei propri attaccanti e al pieno d’autostima, l’Ancona ritrova anche quel successo che le mancava dalla vittoria contro la Reggiana dello scorso 4 febbraio. Pochi minuti e Regoli stende Paolucci in area, dal dischetto Di Massimo spiazza Biagini. Il bis lo innesca Mezzoni, poco dopo: discesa irresistibile sulla destra e assist per Petrella che di destro infila l’angolo lungo. Ancona pericolosa con la punizione di Simonetti, ma soprattutto con Di Massimo di testa che chiama Biagini a una respinta di piede e dopo la mezz’ora con Simonetti, protagonista ancora l’estremo difensore avversario. Nella ripresa 50" e l’Ancona fa tris: il pressing alto manda in tilt la difesa toscana liberando in area Di Massimo che appoggia dall’altra parte per Melchiorri, tutto facile per il cigno. Poi la sagra del gol mancato: Simonetti, Lombardi, ancora Simonetti, anche Mattioli, nel finale. In mezzo due parate di Perucchini, entrambe su Noccioli, mettono il lucchetto al risultato.

Giuseppe Poli