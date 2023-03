Ancona, è una involuzione preoccupante

Se è vero che certi incidenti di percorso servono a rimettere una squadra sulla retta via, questo è il momento giusto: i due schiaffi subiti a Imola fanno ancora molto male, sia per il modo in cui è maturato il risultato, sia soprattutto per le ripercussioni che ha avuto in termini di classifica, con il quarto posto perso a favore della Carrarese (a pari punti, ma favorita dallo scontro diretto) e il terzo che sembra ormai un miraggio, essendo distante dieci punti. E la prossima sfida sarà proprio contro la terza della classe: quel Cesena che con la vittoria nell’ultimo turno contro l’Entella è prepotentemente tornato in auge per la volata finale alla promozione diretta, con la vetta della classifica lontana soltanto di sei lunghezze. Giusto che i dorici coltivino rimpianti? Sì, soprattutto se si pensa alle vittorie contro Reggiana e il Cesena stesso, un chiaro segnale di come la squadra di Colavitto, se avesse avuto la continuità che questo torneo richiede, avrebbe potuto giocarsela tranquillamente per poter vincere il campionato: invece restano "soltanto" i play-off, ai quali bisognerà cercare di arrivare con il miglior piazzamento possibile. Ma non è tempo di piangersi addosso: in queste sei partite bisognerà cercare di racimolare più punti possibili, anche perché le avversarie sono tutte alla portata dell’Ancona, compreso quel Cesena distante sì dieci punti, ma che nel confronto diretto si è dimostrato tutt’altro che invincibile. Torres, Carrarese, Alessandria, Rimini e Recanatese le altre tappe finali che i dorici dovranno affrontare prima di imbarcarsi nella lotteria dei play-off: particolare rilevanza avrà lo scontro diretto con i marmiferi, che proveranno a soffiare il quarto posto ai biancorossi. In molti ancora si interrogano sull’inspiegabile involuzione di una squadra che, dopo la vittoria contro la Reggiana che suggellò due mesi di imbattibilità, sembra abbia avvertito una specie di appagamento misto a stanchezza, sia fisica che mentale. L’anno scorso una flessione simile la squadra l’accuso a metà ottobre, quando dopo la sconfitta casalinga nel derby contro la Fermana, fu vittima di un digiuno di vittorie di quasi due mesi: la stessa Fermana che quest’anno ha dato il via alla crisi di risultati dei dorici, che dopo aver perso la sfida del Recchioni hanno trovato i tre punti soltanto contro il San Donato Tavarnelle. Ecco perché la sconfitta di Imola fa ancora più rumore. La parole d’ordine ora però, è compattezza: per raggiungere la meta, per tornare a sentire lo stadio cantare, ma soprattutto, per rendere giustizia ad una società che nelle ultime due sessioni di mercato ha prodotto sforzi importanti per recitare una parte importante quest’anno. L’obiettivo dichiarato, alla fine della scorsa stagione, era quello di migliorare il sesto posto: l’Ancona ci sta per riuscire, ma serve ancora quel piccolo sforzo in più. Ne va del prestigio della squadra e della gloria di un intero popolo, che sogna finalmente di tornare nelle categorie che gli competono.

Gianmarco Minossi