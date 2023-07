Ancona: esce Di Massimo, entra Energe L’attaccante oggi alla corte di Donadel

E’ il giorno di Antonio Energe: l’attaccante è atteso in giornata ad Ancona per le visite mediche, dopodiché apporrà la firma al contratto che lo legherà alla società dorica per i prossimi due anni. Il giorno dopo aver salutato Alessio Di Massimo, approdato al Gubbio a titolo definitivo, Micciola piazza il primo importante colpo per l’attacco, regalando a mister Donadel una pedina giovane, ma di consolidata esperienza per la categoria. Classe 2000, nell’ultima stagione ha collezionato ventisette presenze realizzando sei reti tra campionato e play-off. Definito il sesto acquisto di questa sessione di mercato, Micciola è ora pronto a riprendere col Lecco il discorso legato a Eyob Zambataro: se nei giorni scorsi aleggiava un certo ottimismo sul buon esito della trattativa, nelle ultime ore l’affare ha invece subito una frenata, dipesa soprattutto dalla volontà del giocatore. Zambataro preferirebbe infatti disputare la Serie B con i lombardi, ma le ultime vicende extracampo che hanno coinvolto il club di patron Di Nunno potrebbero giocare a favore dell’Ancona: che continua a tenere d’occhio l’attaccante guineense Carlos Embalo, reduce da una stagione in Serie B al Cittadella. Cittadella da cui si è invece svincolato Camillo Tavernelli, il nuovo nome per l’attacco biancorosso, richiesto espressamente da Donadel e sul quale c’è anche l’Entella. Nel caso di un’eventuale partenza di Simonetti invece, Micciola andrebbe sul trequartista dell’Udinese Alberto Centis, sul quale è al momento in vantaggio l’Arzignano. Dopo Di Massimo, l’Ancona si appresta a salutare anche Mario Prezioso, ormai ad un passo dal trasferirsi al Picerno. Intanto, nella giornata di ieri, la giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Angelo Eliantonio, la delibera per il deferimento al Consiglio relativa alla adozione definitiva variante parziale al Prg per la valorizzazione dell’area di proprietà comunale da destinare a centro sportivo per l’Ancona Calcio, nell’ambito della modifica al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023-2025. "Con questo atto, adottato a poche settimane dall’insediamento, stiamo rispettando – spiega l’assessore agli impianti sportivi e all’Ancona Calcio Daniele Berardinelli – l’impegno che avevamo assunto con l’U.S. Ancona di andare spediti con la gestione dell’iter necessario per supportare il percorso dell’Ancona Calcio". "Nello specifico – spiega l’assessore Eliantonio – questo di oggi è un passaggio importante per consentire la nascita della cittadella sportiva dell’Ancona: un obiettivo importante per il capoluogo, per il nostro calcio e per lo sport.

Gianmarco Minossi