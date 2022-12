Ancona, gli infortuni aprono le porte al mercato

Cosa porterà in dote all’Ancona il mercato di gennaio? È questa la domanda ricorrente che si pongono i tifosi dell’Ancona, visto e considerato che la sessione invernale aprirà i battenti da pochissimi giorni. Se è vero che fino a poco tempo fa, come l’anno scorso, non era ipotizzabile alcun’operazione nella finestra di gennaio (l’unico innesto a gennaio 2022 fu Palesi dall’Olbia), i numerosi infortuni che hanno falcidiato la rosa di Colavitto costringono giocoforza Micciola ad intervenire con una certa urgenza per cercare di mettere qualche toppa ai buchi creati dai vari guai di natura fisica. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello legato a Michael D’Eramo, che nel turno prenatalizio a Siena è rimasto vittima di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione del tendine rotuleo, finendo di conseguenza la stagione anzitempo. Logico quindi che il direttore sportivo cominci a guardarsi intorno: al momento non è ancora dato sapere quali siano i nomi che balenino nella testa del ds. Quel che è certo però, è che in questo periodo della stagione il mercato offre spunti interessanti, specialmente dal parco degli svincolati o colore che, chi per un motivo e chi per un altro, sono finiti ai margini dei progetti delle rispettive squadre di appartenenza.

E allora chissà che lo stesso Micciola non stia guardando con una certa attenzione a Padova, dove da inizio stagione sono presenti diversi giocatori finiti subito ai margini della rosa biancoscudata: ecco che quindi l’occasione per il centrocampo risponderebbe al nome di Massimiliano Busellato, ventinovenne mediano che ha più volte mostrato una certa duttilità nel ricoprire più ruoli nel corso della sua carriera.

Mentre, per quanto riguarda l’attacco (e rimanendo sempre in orbita Padova), un valido sostituto di Spagnoli - i cui tempi di recupero sembrano essere ancora lunghi e incerti - potrebbe rispondere al nome di Giovanni Terrani, ventottenne scuola Inter e con un certa esperienza tra Serie B e C: soltanto supposizioni per ora, certo, ma forse qualcosa sta già bollendo nella pentola di Micciola. Il tutto, senza dimenticare le seconde linee, ovvero, quei giocatori che finora con Colavitto hanno trovato poco spazio.

Tra questi, c’è anche il difensore Nicholas Fantoni, che ha parlato delle sue aspettative per questo 2023: "Abbiamo aperto il girone di ritorno con un risultato positivo. Adesso dobbiamo puntare a conquistare un maggior numero di punti rispetto all’andata. Personalmente vorrei avere più spazio. Con il mister mi trovo molto bene, verso noi giovani è sempre disponibile. Qui si respira la passione dei tifosi per la squadra. Ho trovato un gruppo molto tecnico, anche in allenamento si lavora su ritmi alti. Colavitto mi sta aiutando a migliorare la mia fase difensiva". Senza dimenticare infine i vari giocatori che, a causa dei rispettivi infortuni, non hanno finora reso secondo quelle che erano le aspettative della vigilia: parliamo dei vari Paolucci, Prezioso e Petrella. Perché in questo girome di ritorno, ci sarà bisogno anche e soprattutto di loro.

Gianmarco Minossi