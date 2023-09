Ancona, guai in vista: Spagnoli ha la febbre. Donadel ha tre dubbi. Cioffi e Paolucci rebus

Tre dubbi tengono al momento sulle spine Marco Donadel: oltre a Paolucci e Cioffi, infatti, che ieri si sono allenati nuovamente a parte, ieri ha saltato l’allenamento anche Spagnoli, fermato da una forma febbrile. Sembrerebbe nulla di preoccupante, ma intanto il bomber di Pordenone è stato costretto al riposo, mentre sia Paolucci sia Cioffi hanno svolto un lavoro a parte per proseguire nel recupero che potrebbe vederli nuovamente a disposizione di Donadel nella giornata odierna. A due giorni dalla sfida di Olbia ancora è tutto in divenire, intanto ieri pomeriggio, quando i biancorossi hanno svolto l’allenamento al Del Conero, i tre erano indisponibili. C’è moderato ottimismo, però: Spagnoli ha la febbre da ieri mattina, dunque ha tempo di recuperare, e per Paolucci e Cioffi ci sono ancora gli allenamenti di oggi e di domani per verificare la loro disponibilità in vista della trasferta in Sardegna. Paolucci è fermo dalla partita contro la Juventus di sabato scorso, Cioffi da quella di Cesena del martedì precedente, entrambi se saranno disponibili arriveranno al match di Olbia non certo al meglio della condizione, ma visto il momento stringeranno i denti, se ce ne sarà bisogno, proprio come ha fatto nelle ultime prove Vitali – che adesso è fermo per recuperare definitivamente dalla microfrattura alla mano destra – e dovrebbero farsi trovare disponibili per la sfida, al pari di Spagnoli. Se non dovessero farcela dal primo minuto, sarebbero tre assenze pesanti nell’undici di partenza. Perché in attacco si potrebbe prospettare un inedito tandem composto da Kristoffersen ed Energe, e a centrocampo, considerata anche l’assenza di capitan Gatto, una mediana a cinque schierata con i cursori Peli, pronto a dare una mano all’attacco, e Martina o Agyemang dall’altra parte, in mezzo Saco, Nador e Basso, ma in questo caso crescerebbero anche le quotazioni di Gavioli, che sarebbe il naturale sostituto di Gatto. Buone notizie in difesa – almeno qui – visto che oltre al rientro di Perucchini saranno tutti disponibili e arruolabili, da Barnabà, Cella e Marenco a Pellizzari e Dutu, naturalmente con l’esclusione di Macchioni, out fino alla fine della stagione. Intanto le partite di mercoledì scorso hanno visto il Cesena superare di slancio la Spal per 3-1, non senza soffrire nel finale, quarta vittoria consecutiva per i romagnoli, e la Juventus Next Gen battere 2-0 la Recanatese. Ora restano da recuperare Pineto-Pescara (derby rinviato al 11 ottobre) e da completare Spal-Lucchese, interrotta sul risultato di 1-2 per impraticabilità di campo, le date utili sarebbero l’11 oppure il 18 ottobre.

Giuseppe Poli