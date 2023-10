Ancona: il bicchiere è mezzo pieno. Squadra in palla, ora serve uno scatto

Un punto a Fermo è sempre meglio dei risultati con cui l’Ancona era uscita dal Recchioni negli ultimi due anni – aveva sempre perso –, ma comunque contro l’ultima in classifica i dorici di Colavitto non hanno giocato una grande partita. Sarà stata l’atmosfera del derby, oppure il fondo del Recchioni – terribile –, magari l’approccio deciso della squadra avversaria, la fatica dei numerosi impegni ravvicinati, la condizione non al top di alcuni interpreti chiave, fatto sta che l’Ancona avrebbe potuto fare sicuramente di più. D’altra parte, se si esclude il gol di Clemente con deviazione non certo ininfluente di un giocatore avversario, per il resto l’Ancona ha creato due belle occasioni con Paolucci, nella ripresa un tiro a giro di Energe finito di poco a lato, e qualche altra circostanza nata da ripartenze che dovevano essere sfruttate meglio. Non certo molto per pensare di poterla spuntare sulla Fermana. Ci sarebbe un rigore in favore dei dorici per un fallo di mano nella ripresa apparso piuttosto netto a tutti tranne che all’arbitro. Ma dall’altra parte sul piatto della bilancia c’è anche il tiro di Semprini, sempre nella ripresa, che ha chiamato Perucchini a un intervento decisivo. Insomma, pareggio giusto, ma l’Ancona può fare di più. Colavitto è arrivato da una settimana, ha allenato la squadra martedì e mercoledì e poi di giovedì ha fatto il suo esordio-bis vincendo contro l’Arezzo, allenamento venerdì e sabato e domenica il derby contro la Fermana: a lui non si può certo chiedere di più, i quattro punti conquistati dai dorici nelle ultime due partite danno continuità al campionato biancorosso. Ancona con tre risultati utili consecutivi, ma soprattutto con quattro giorni pieni – la ripresa è prevista per domani – per preparare la sfida contro il Perugia. La partita di Fermo porta con sé anche alcune valutazioni positive, che più che dal gioco complessivo si possono trarre dalle prestazioni individuali: Paolucci nel ruolo in cui sta giocando quest’anno, da mezzala avanzata, sfrutta la sua velocità, il suo istinto naturale di inserirsi in area e di arrivare al tiro, e sembra avere i mezzi tecnici e gamba per farlo. Clemente per la prima volta ha giocato una partita all’altezza della situazione, non soltanto per il gol, ma soprattutto dopo la segnatura che gli ha dato nuove sicurezze. Spagnoli resta il giocatore insostituibile che è, per la squadra, per i compagni di reparto, per la capacità di giocare su ottanta metri di campo correndo ovunque. Gatto ha giocato una buona gara, Basso nella ripresa ha dimostrato di godere anche lui di un ottimo stato di forma. Insomma: buone indicazioni per Colavitto in vista del prossimo match: è aperta la prevendita per i biglietti per Ancona-Perugia (domenica alle 20.45) su Diyticket e nei vari negozi aderenti al circuito.