Ancona, il ds Micciola schiva le critiche: "La squadra è più forte dello scorso anno"

Il diesse Francesco Micciola s’è esposto alle critiche, ieri pomeriggio in diretta su Radio Tua a Punto Biancorosso, per difendere la squadra e l’operato suo e di Donadel. Il momento è difficile, la tifoseria imbufalita per i risultati che non stanno arrivando, il direttore lo sa bene: "Il momento è negativo – ha detto Micciola – siamo alla quinta giornata con una delle peggiori difese. Mi aspettavo di più, ma ora dobbiamo reagire e solo mettendoci determinazione, grinta e lavoro e supportando lo staff tecnico possiamo uscire da questa situazione negativa. Ho sentito e letto tanti commenti, la squadra non è scarsa, è più forte di quella dello scorso anno. Poi c’è chi dice che ci vogliono i giocatori della scorsa stagione, sono tutte baggianate. Abbiamo fatto delle scelte tecniche e andiamo avanti, sono sicuro che questi ragazzi ci daranno soddisfazione. Lavorano bene e arriverà il momento in cui faranno i punti. I giocatori sono stati presi condividendo le scelte con Donadel, ho sempre fatto così anche in passato. E sono andati via giocatori non adatti al gioco dell’allenatore".

Micciola si sottopone al fuoco di domande e spiega cosa non sta funzionando in questo momento: "Dobbiamo trovare ancora quell’amalgama, quella quadratura del cerchio che ci porta a essere una squadra. Purtroppo sono arrivati anche giocatori all’ultimo momento e fuori condizione, stiamo lavorando per rimetterli in carreggiata. Siamo partiti male, ma quante squadre partono male e poi si riprendono. Capisco i tifosi, la situazione sembra molto negativa, e i numeri parlano chiaro, non è che io sia stupido. Ma questi ragazzi vanno aiutati e appoggiati perché si può fare bene".

Micciola prosegue sui problemi difensivi emersi contro la Juventus: "Nella ripresa, nel nostro momento migliore, quando siamo andati tante volte vicini al raddoppio, abbiamo preso una ripartenza e ci hanno punito. Sono situazioni che spero non capitino più".

C’è chi pensa che le risorse da destinare al centro sportivo possano sottrarre soldi al budget per la prima squadra, il diesse puntualizza: "Non toglie risorse alla prima squadra, lo scorso anno avevamo un budget buono per la categoria e quest’anno pure. Siamo partiti male ma mai dire mai, lo scorso anno siamo andati bene ai playoff, quest’anno la proprietà ha deciso di puntare sui giovani ma non cambia nulla, abbiamo abbassato l’età media e preso buoni giocatori. Tutti dicono che ci vuole l’esperienza: la Juve aveva dieci under in campo e abbiamo perso". Parole che però non hanno placato le critiche.

g. p.