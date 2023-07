Ancona, il primo gol dell’anno è di Agyemang La squadra di Donadel ne fa 9 alla Primavera

ANCONA

9

ANCONA PRIMAVERA

0

ANCONA I T (3-4-2-1): Vitali; Barnabà, Cella, De Santis; Bugari, Nador, Gatto, Agyemang; Energe, Moretti; Spagnoli. All. Donadel.

ANCONA II T (4-2-3-1): Vitali (25’ st Perri); Marenco, Camigliano (33’ st Paglialunga), Dutu, Antoniazzi; Paolucci, Basso; Lombardi, Simonetti, Mazzoni; Mattioli. All. Donadel

ANCONA PRIMAVERA I T (4-4-2): Testagrossa; Galeotti,Pietropaolo, Bruzzechesse, Osmani; Atzori, Paglialunga, Girolimini, Useini; Ogiesoba, Pangrazi. All. Tumiatti.

ANCONA PRIMAVERA II T (4-3-3): Braghetti (Ruzzi); Nobili, Pietropaolo, Marchegiani, Rosolani; Wade Papa, Cingolani, Useini; Bambozzi, Amico, Novelli. All. Tumiatti.

Reti: 37’ Agyemang, 1’ st (rig.) e 7’ st Mattioli, 10’ st Mazzoni, 14’ st Paolucci, 31’ st Simonetti, 35’ st Mattioli, 41’ st Antoniazzi, 44’ st Marenco.

Note - spettatori 200 circa.

Spazio per tutti o quasi nella prima amichevole stagionale dell’Ancona che ieri pomeriggio allo Spivach di Cingoli ha affrontato e superato la propria formazione Primavera biancorossa imponendosi per 9-0.

Il ritiro è cominciato da pochi giorni, le gambe sono pesanti, non si può pretendere che il test sia indicativo per la condizione dei giocatori dopo pochi giorni di preparazione.

Donadel schiera inizialmente un 3-4-2-1 con Vitali tra i pali, Barnabà, Cella e De Santis in difesa, a centrocampo il baby Bugari dall’inizio a destra, a sinistra Agyemang, in mezzo Gatto e Nador, trequartisti Energe a destra e Moretti dall’altra parte, punta centrale Spagnoli.

Mancano nomi illustri, come Perucchini, Martina e Petrella, per loro solo un riposo precauzionale per evitare complicazioni inutili.

Nella ripresa l’Ancona cambia modulo, che è quasi un 4-2-3-1, ma soprattutto cambia attori dopo un tempo di oltre 50’ diviso in due frazioni per permettere ai giocatori di riposarsi e di bere. Ne esce complessivamente un buon test in cui la squadra ha modo di mettere in pratica quanto provato nella prima settimana di ritiro.

Anche la formazione Primavera gioca bene, senza timori reverenziali, e per l’Ancona è difficile trovare la via del gol nel primo tempo, anche per gli interventi di Testagrossa e per un paio di salvataggi sulla linea che impediscono alla squadra di Donadel di passare in vantaggio. Le occasioni fioccano ma la palla non ne vuole sapere di entrare, anche perché la Primavera fa tutto il possibile per non capitolare.

I rossi, però, passano dopo la mezz’ora con Agyemang che deposita in gol da pochi passi su assist di Energe, tra i più positivi nel primo tempo.

Squadre rivoluzionate nella ripresa e Ancona subito in gol con Mattioli su calcio di rigore procurato da Mazzoni, poco dopo è lo stesso Mattioli a fare tris da pochi passi.

Il poker lo firma il baby Mazzoni dopo la prima conclusione di Antoniazzi, al quarto d’ora va a segno Paolucci pescato da un gran lancio di Lombardi, poi tocca a Simonetti trovare il gol di testa su assist di Mazzoni da sinistra.

Il settimo gol lo realizza ancora uno scatenato Mattioli, poi arriva il sinistro vincente di Antoniazzi e, infine, il colpo di testa di Marenco su angolo di Lombardi che conclude la serie di gol.

Giuseppe Poli