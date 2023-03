Ancona, il treno playoff non passa di domenica

C’è bisogno di dare una scossa al momento no, di riprendere la strada interrotta dopo il successo con la Reggiana e la squadra vuole farlo domenica al Porta Elisa, allontanando gli spettri della crisi e tornando a sorridere e a far sorridere subito i tifosi, con una prestazione e un risultato capaci di riportare il sereno. All’andata, lo scorso 29 ottobre, finì 2-1 per i dorici, dopo il vantaggio della Lucchese, con gol nella ripresa di Simonetti e raddoppio di Spagnoli entrambi di testa, davanti a oltre 2600 spettatori. Il pubblico anconetano, poco presente nell’ultima sfida contro la Virtus Entella – circa duemila spettatori – potrà giocare un ruolo fondamentale da qui alla fine della regular season, per spingere l’Ancona a mantenere almeno il quarto posto, ma un ruolo fondamentale lo potrebbe giocare anche ai playoff. Peccato, però, che l’Ancona abbia finito le partite in casa di domenica. Da qui alla fine della stagione regolare, infatti, la squadra di Colavitto affronterà quattro sfide in casa e cinque in trasferta. Quelle allo stadio Del Conero saranno, nell’ordine: sabato 11 marzo alle 17.30 contro il San Donato Tavarnelle, quindi lunedì 20 marzo in diretta Rai Sport alle 20.30 il big match contro il Cesena, e poi sabato primo aprile alle 17.30 la sfida con la Carrarese e, dopo Pasqua, sabato 15 aprile l’ultima al Del Conero contro il Rimini, sempre alle 17.30. Cinque le gare in trasferta, a cominciare da quella di domenica prossima al Porta Elisa contro la Lucchese, alle 14.30. Seguiranno: la trasferta di Imola fissata per martedì 14 marzo alle ore 21, e la settima successiva al big match interno con il Cesena la trasferta sarda di domenica 26 marzo a Sassari alle 14.30 contro la Torres. Quindi dopo la sfida interna con la Carrarese ci sarà l’anticipo prepasquale fissato per giovedì 6 aprile ad Alessandria alle 20.30, e infine l’ultima di campionato a Recanati, domenica 23 aprile alle 14.30. Sulle nove gare in programma ce ne saranno, dunque, solo tre di domenica e tutte in trasferta: la prossima a Lucca, poi quella di Sassari e infine quella conclusiva di Recanati. Due anche le trasferte assolutamente disagevoli per i tifosi biancorossi, se non saranno modificati gli orari, e cioè la notturna di Imola e quella di Alessandria. Sono i tempi e gli orari imposti dal calcio spezzatino, quello che segue logiche televisive spesso lontane chilometri da quelle più apprezzate dalla tifoseria che ama seguire le partite dal vivo, e che finisce inevitabilmente per allontanare pubblico dallo stadio. Gli oltre cinquemila spettatori fatti registrare al Del Conero contro la capolista Reggiana, potrebbe rappresentare il record stagionale di presenze. Ma al di là degli orari scomodi, una serie positiva dell’Ancona potrebbe riaccendere l’entusiasmo di chi s’è riavvicinato alla squadra in questi ultimi mesi. Nove partite sono tante e Gatto e compagni hanno bisogno della vicinanza dei tifosi dorici per portare a termine questa stagione nel modo migliore, cullando i sogni di una città solo apparentemente addormentata.

Giuseppe Poli