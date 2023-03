"Ancona, in campo con l’atteggiamento giusto"

di Giuseppe Poli

È la vigilia di Torres-Ancona e Gianluca Colavitto spiega la partita, come sta la squadra, l’importanza del match, partendo dalla sconfitta di lunedì scorso contro il Cesena. Una sconfitta di quelle che lasciano il segno ma che non deve lasciare scorie nelle gambe e nella testa dei giocatori, che a Sassari domani devono assolutamente ritrovare un risultato utile per uscire dal momento negativo. L’Ancona recupera Prezioso, ma deve fare a meno degli squalificati Gatto e Simonetti e anche di Melchiorri, che non è stato convocato. Ecco il momento della squadra secondo Gianluca Colavitto: "Le sconfitte sono sempre pesanti da digerire.Ci dispiace, soprattutto per la sconfitta interna con il Cesena, davanti ai nostri tifosi, i ragazzi ci hanno messo tanto impegno, in campo, è stato un peccato non gioire di fronte a quella cornice di pubblico. Le sconfitte ti fanno riflettere, ma poi le analisi dei 95’ vanno fatte in maniera coscienziosa, e nei giorni scorsi ho messo il dito soprattutto sugli aspetti positivi della partita con il Cesena".

Contro il Cesena una buona prova, a parte le numerose occasioni da gol fallite. Ha tratto più indicazioni positive, dal confronto di lunedì scorso, o allarmanti?

"Segnali d’allarme no, cerco sempre di essere molto equilibrato, anche dopo le vittorie entusiasmanti non mi sono mai esaltato. So quello che mi può dare la squadra. Certo, dispiace perdere, specie davanti a un pubblico così, con una prestazione del genere. Ma con onestà e rispetto per i tifosi dico che la squadra quest’anno ha steccato un paio di partite, per il resto ha sempre fatto sempre prestazioni importanti".

A Sassari ritroverà Prezioso. "Meno male che rientra, visto anche che abbiamo delle assenze. Di Prezioso conosco bene le qualità di campo, è un ragazzo che sa come comportarsi con la palla, sono sicuro che avrà gran voglia di giocare".

Sono passati quattro mesi dall’infortunio di Spagnoli: cosa dice lo staff medico? E’ pronto per tornare a fare il titolare?

"Il momento negativo l’ha messo alle spalle, già contro il Cesena ha dimostrato di essere tornato lo Spagnoli che abbiamo apprezzato nel girone di andata. E’ sempre più sciolto in allenamento, meno pensieroso, sarà un’arma in più".

Che partita si aspetta a Sassari?

"I giornali sardi dipingono questa partita come quella della vita, per la Torres, come è giusto che sia. La Torres si deve salvare e noi dobbiamo onorare la classifica e cercare di posizionarci nella maniera migliore possibile in chiave playoff".

Una Torres che viene da un nuovo cambio di allenatore.

"Quando si cambia, a cinque giornate dalla fine, è sempre un punto interrogativo per gli avversari, ma qualche feedback ce l’abbiamo, bene o male conosciamo i singoli della Torres. Al di là di questo, ciò che dobbiamo mettere in campo è l’atteggiamento giusto mostrato contro tante squadre, l’Ancona ha un’identità ben precisa e indipendentemente dalle situazioni altrui in campo sa cosa deve fare. Servirà quello spirito mostrato e rivisto contro il Cesena".